Rot-Weiß Oberhausen gegen Wuppertaler SV: Am Sonntag (17. November, 14 Uhr) steigt dieser Westschlager im Stadion Niederrhein. Es wird eine große Kulisse erwartet.

Die Fans von Rot-Weiß Oberhausen und des Wuppertaler SV sind heiß. Am Sonntag (17. November, 14 Uhr) kommt es im Niederrheinpokal zum Vergleich dieser beiden Traditionsklubs.

In der Regionalliga West gab es dieses Duell bereits in der laufenden Saison. RWO siegte am 2. Spieltag beim WSV mit 5:0!

Ein Traumtor von Moritz Stoppelkamp und der Doppelpack von Timur Kesim führten die Gunkel-Elf früh auf die Siegerstraße.

Doch auch die Oberhausener Verantwortlichen werden wissen, dass das Geschehen vom 2. August 2024 für Sonntag, 17. November 2024, keine große Bedeutung haben wird.

Tickets Tickets für das Pokalspiel sind dabei weiterhin im Vorverkauf verfügbar.

"Das 5:0 aus der Liga ist sicherlich noch bei beiden Teams in den Köpfen, aber uns ist klar, dass das Pokalspiel ein komplett anderes wird. Der Pokal hat für uns eine enorm hohe Bedeutung. Es geht am Sonntag darum, mit der richtigen Einstellung und Mentalität auf dem Platz zu stehen, um im Pokal zu überwintern. Der Austausch mit der Mannschaft stimmt mich dabei positiv, dass die Jungs hochmotiviert sind und ihr Herz auf dem Platz lassen werden", sagt RWO-Manager Dennis Lichtenwimmer.

Es geht diesmal eben nicht um Ligapunkte, sondern um den Einzug in das Niederrheinpokal-Viertelfinale und ein mögliches Heimspiel gegen Vorjahressieger Rot-Weiss Essen - vorausgesetzt RWE kommt beim SV Sonsbeck weiter.

Hajo Sommers, RWO-Vorstandsvorsitzender, freut sich auf ein spannendes Duell im Stadion Niederrhein: "Wir haben das attraktivste Spiel dieser Pokalrunde. K.O.-Spiele, vor allem zuhause, sind immer etwas Besonderes. Und da es wegen des Länderspiel-Wochenendes weit und breit keine Konkurrenz aus der Bundesliga gibt, erwarten wir eine gute Kulisse. Wir rechnen mit mindestens 4.000 Zuschauern."

Auf dem Papier ist Rot-Weiß Oberhausen favorisiert. RWO spielt eine starke Regionalliga-West-Saison 2024/2025 und steht nach 15 Spielen mit 29 Punkten auf Platz vier. Sieben Zähler beträgt der Rückstand auf Tabellenführer MSV Duisburg.

Derweil läuft es beim Wuppertaler SV nicht rund. 15 Spiele, 15 Punkte bedeuten aktuell den 15. Tabellenplatz - einen Abstiegsrang. Trainer Rene Klingbeil musste schon seinen Hut nehmen und wurde durch Sebastian Tyrala ersetzt. In Spiel eins unter Tyrala zeigte der WSV beim 1:2 gegen den MSV eine starke Leistung. RWO wird gewarnt sein.