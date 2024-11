Ratingen 04/19 freut sich auf das Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen den MSV Duisburg. Die Infos zum Kartenverkauf.

In der Oberliga Niederrhein läuft es derzeit überhaupt nicht rund für Ratingen 04/19. Der ambitionierte Klub steht nach vier Niederlagen in Serie im grauen Mittelfeld. Da dürfte der Germania diese Ablenkung vom Ligaalltag gerade recht kommen: Am 17. November kommt der MSV Duisburg anlässlich des Niederrheinpokal-Viertelfinals nach Ratingen.

Dass im heimischen Stadion gespielt werden kann, steht seit dem Anfang dieser Woche fest. Um die 3000 Zuschauer werden erwartet. Wie diese an Tickets kommen, ist nun auch klar.

Am kommenden Freitag (8. November) beginnt der Vorverkauf für die Heim-Tickets. Eine Tageskasse wird es am Spieltag nicht geben. Im Rahmen des Oberliga-Heimspiels gegen den VfB Homberg können am Stadion zwischen 17 und 22 Uhr Karten erworben werden - unterhalb des VIP-Eingangs.

Zudem werden ab Samstag (9. November) Karten im Bistro im Sportpark angeboten. Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr, ab Montag dann täglich von 16 bis 22 Uhr - solange der Vorrat reicht. Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro für Sitzplätze auf der Haupttribüne und 15 Euro für Stehplätze in der Nordkurve.

Fans der Gäste aus Duisburg, für die ein Kontingent von rund 1500 Tickets verfügbar ist, erhalten die Karten derweil ausschließlich über den MSV. Über das Prozedere werden die Zebras zeitnah informieren.

Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten empfiehlt Ratingen 04/19 allen Fans eine frühzeitige Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr, dem Fahrrad oder zu Fuß. Das Stadion öffnet am Spieltag um 13 Uhr. Zwei Stunden später wird die Partie angepfiffen.

Dann möchte Ratingen für eine Überraschung gegen den aktuellen Tabellenführer der Regionalliga West sorgen. Dem Oberligisten gelang in den vergangenen beiden Jahren der Einzug ins Halbfinale. Der MSV hingegen schied zweimal in Serie in der zweiten Runde aus.

Niederrheinpokal: Das Viertelfinale im Überblick

SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen (16. November, 13.30 Uhr)

Rot-Weiß Oberhausen - Wuppertaler SV (17. November, 14 Uhr)

Ratingen 04/19 - MSV Duisburg (17. November, 15 Uhr)

Union Nettetal - 1. FC Bocholt (17. November, 15.15 Uhr)