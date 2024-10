Der letzte Teilnehmer für das Niederrheinpokal-Viertelfinale steht fest. Nun geht es für den WSV nach Oberhausen.

Der letzte Teilnehmer im Niederrheinpokal-Viertelfinale steht fest. Regionalligist Wuppertaler SV wurde seiner Favoritenrolle gegen den Landesligisten FC Kray gerecht und komplettiert nach dem 5:0 (3:0) die Runde der letzten acht Teams, wo der WSV nun am Sonntag (17. November, 15 Uhr) bei Rot-Weiß Oberhausen antreten muss.

Die Wuppertaler starten druckvoll, hatten nach fünf Minuten bereits vier Torschüsse auf dem Konto. Doch ein Treffer der Kategorie "Kacktor des Monats" musste her, um das 1:0 zu erzielen.

Im Mittelpunkt: Kray-Keeper Ahmed Kulalic, der sich einen harmlosen Rückpass ins eigene Tor legte. Zehn Minuten später war die Partie bereits entschieden, denn nach einem Foul von Marvin Matten gab es Elfmeter, den Pedro Cejas verwandeln konnte. Spätestens nach dem 3:0 durch Semir Saric, der einen Konter vollendete, konnte Wuppertal einen Gang zurückschalten.

Nach dem Wechsel ging es etwas ruhiger los, der FC Kray wollte mitspielen. Das Tor schoss aber erneut der WSV, Yousef Qashi erhöhte für die Bergischen auf 4:0. Beyhan Ametov erzielte in der 90. Minute schließlich den 5:0-Endstand.

Weiter geht es für den WSV in der Regionalliga am Samstag (2. November, 14 Uhr) gegen den KFC Uerdingen. Der FC Kray muss in der Landesliga Niederrhein 2 am Sonntag (3. November, 15 Uhr) im Essener Derby gegen den ESC Rellinghausen antreten.

So spielten der WSV und der FC Kray

WSV: Wozniak - Nishimura, Gembalies (66.Schmidt), Wimmer (74.Munsters), Saric (46. Dal) - Ametov, Munsters - Cejas (46.Bilogrevic), Demir, Grym (46. Reck) - Qashi

FC Kray: Kulalic - Matten, Abel, Kadrijaj, Kamboua (63. Amadin), Gotzeina, Yanik (46. Tietz), Schulz, Korte, Togbedji (46. Camara), Uzukwu (46.Köse)

Tore: 1:0 Kulalic (24., Eigentor), 2:0 Cejas (34.), 3:0 Saric (37.), 4:0 Qashi (57.), 5:0 Ametov (90.)

Schiedsrichter: Felix Mav

Das Niederrheinpokal-Viertelfinale in der Übersicht

Samstag, 16. November, 13:30 Uhr

SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen

Sonntag, 17. November, 15 Uhr

Rot-Weiß Oberhausen - Wuppertaler SV

SC Union Nettetal - 1. FC Bocholt 15:15 Uhr

Noch nicht terminiert

Germania Ratingen 04/19 - MSV Duisburg