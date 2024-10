Der 1. FC Bocholt steht nach einem 4:1-Erfolg beim Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen im Viertelfinale des Niederrheinpokals.

Das Viertelfinale im Niederrheinpokal ist fast komplett. Der Regionalligist 1. FC Bocholt zog mit einem ungefährdeten 4:1-Erfolg beim Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen als siebtes Team in die Runde der letzten Acht ein.

Dabei sorgte das Team von Trainer Sunay Acar, der seinen ersten Sieg für seinen neuen Verein bejubeln konnte, bereits von Beginn an für klare Verhältnisse. Thomas Gösweiner brachte den FCB schon nach neun Minuten in Führung. ETB-Schlussmann Ryan Valentine war zwar noch am wuchtigen Kopfball dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

Jan Wellers erhöhte wenig später auf 2:0 - und wie. Aus 30 Metern zog er ab, der Schuss schlug unhaltbar im Winkel ein (14.). Für die frühe Vorentscheidung sorgte dann ein böser Patzer vom ETB-Keeper, der im eigenen Strafraum ins Dribbling ging und den Ball leichtsinnig auf Bogdan Shubin spielte, der nur noch ins leere Tor einschieben musste (35.).

Nur drei Zeigerumdrehungen später kam es noch dicker für die Essener. Nach einer Ecke von Bocholts Kapitän Jan Holldack stieg Gösweiner am höchsten und schnürte den Doppelpack (38.). Der Pausenstand lautete bereits 0:4 aus Sicht der Mannschaft von Trainer Damian Apfeld, der ein Debakel drohte.

Doch dazu sollte es nicht kommen, denn Bocholt nahm in Durchgang zwei mehrere Gänge raus und schonte wichtige Akteure für das kommende Ligaspiel gegen den FC Gütersloh. So kam der ETB doch noch zu seinem Ehrentreffer in der 75. Minute: Nico Bosnjak traf aus 20 Metern ins linke Eck zum 1:4. Das war gleichzeitig der Endstand.

Der letzte Viertelfinale-Teilnehmer wird dann in der kommende Woche ermittelt. Der Wuppertaler SV, der sich momentan auf Trainersuche befindet nach der Entlassung von René Klingbeil, empfängt den FC Kray (30. Oktober, 19.30 Uhr).