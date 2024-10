Das Saisonhighlight steigt für den VfB Homberg im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiß Oberhausen. Kenneth Christopher Hersey freut sich auf einen "geilen Gegner".

MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, SV Sonsbeck und Union Nettetal: So heißen die bisherigen vier Teilnehmer für das Niederrheinpokal-Viertelfinale. Die fünfte Mannschaft wird am Dienstagabend im PCC-Stadion (15. Oktober, 19.30 Uhr) ermittelt, wenn der VfB Homberg auf Rot-Weiß Oberhausen trifft.

Die Hausherren können das Spiel mit viel Selbstvertrauen angehen, denn die Mannschaft von Chefcoach Stefan Janßen konnte in der Oberliga Niederrhein zuletzt vier Siege in Folge einfahren und rangiert dort auf dem dritten Tabellenplatz. Die Bilanz nach neun Spielen: Sieben Siege und zwei Niederlagen.

"Vier Siege in Folge sind natürlich wunderbar, dazu haben wir die Englische Woche mit neun Punkten perfekt abgeschlossen. Wir haben super gespielt, sind wirklich gut drauf und die Stimmung in der Mannschaft ist toll. Ich musste natürlich ein paar Bälle halten, aber nichts Wildes. Wir haben es wirklich überragend gemacht. Schon jetzt haben wir 21 Punkte auf dem Konto. Diese Marke hatten wir in der letzten Saison erst im Februar erreicht. Dass wir es jetzt schon im Oktober geschafft haben, ist sehr stark", freut sich Kenneth Christopher Hersey im RevierSport-Gespräch.

Der US-Boy ist die Nummer eins der Janßen-Elf und einer der besten Keeper der Oberliga. Mit seiner Qualität und Erfahrung spielte der 30-Jährige in den bisherigen zehn Pflichtspielen schon fünfmal zu Null. In der Tabelle stehen auch deshalb nur die beiden Essener Mannschaften SpVg Schonnebeck und ETB Schwarz-Weiß Essen vor dem VfB Homberg. "KC", wie der Torwart genannt wird, zeigt sich beeindruckt von der Konstanz der Spitzenteams: "Schonnebeck ist wirklich stark. Die beiden Jungs vorne sind richtig, richtig gut. Gegen den ETB haben wir noch nicht gespielt, aber sie schweben auf einer Erfolgswelle. Sieben Siege in Folge, das ist Wahnsinn."

Zurück zum Niederrheinpokal: Am Dienstagabend will Homberg gegen Rot-Weiß Oberhausen unbedingt den Pokalcoup schaffen. In der Regionalliga West steht RWO auf Tabellenplatz fünf, die jüngsten beiden Auswärtspartien gingen allerdings verloren. Hersey freut sich auf die Herausforderung:

"Es ist natürlich ein Highlight. Zum Glück haben wir einen geilen Gegner gezogen. Das ist für mich der erste höherklassige Gegner im Pokal, deswegen ist es auch für mich ein besonderes Spiel. Wir erwarten viele Fans und ein super Team aus Oberhausen. Ich kenne noch Luca Thissen, der bei uns gespielt hat, und Timur Kesim. Beide sind richtig gut. Es ist schön, gegen so eine starke Mannschaft zu spielen."

Und wie soll die Pokalüberraschung gelingen? Der Torwart antwortet: "Wir müssen nicht viel ändern, sondern wir müssen unser Spiel durchziehen und organisiert bleiben. Es ist wichtig, dass wir kompakt stehen und die Abstände nicht zu groß sind. Ich werde wahrscheinlich auch viel zu tun haben (lacht). Wir können uns mit einem starken Gegner messen und schauen, wo wir wirklich stehen. Natürlich werden wir alles dafür tun, dass wir eine Runde weiterkommen und den Wunschgegner von unserem Trainer bekommen – den MSV Duisburg. Ein Duisburger Derby, das wäre richtig geil."