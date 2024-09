Der Mülheimer FC 97 hat sich beim 0:2-Niederrheinpokal-Aus gegen Rot-Weiss Essen teuer verkauft. Der Trainer hofft nun, dass dieses Spiel der neue Maßstab sein wird.

0:2, so lautete das Ergebnis am Ende vor rund 1500 Zuschauern im Ruhrstadion aus Sicht des Mülheimer FC 97 gegen Rot-Weiss Essen. Trotz des Ausscheidens in Runde zwei des Niederrheinpokals zeigte sich Ahmet Inal zufrieden.

"Wir haben gegen den Titelverteidiger und einen Drittligisten gespielt. Christoph Dabrowski kam nach dem Spiel zu mir und lobte uns dafür, dass wir unser Spiel durchgezogen und uns nicht hinten reingestellt haben. Dafür kann ich die Jungs auch nur loben. Unser Plan ist aufgegangen - nur das Ergebnis passte nicht", sagte Inal am Tag nach dem Aus im Verbandspokal.

Vier dicke Torchancen hatte Inal für den MFC notiert. "Wenn alles perfekt läuft, gewinnen wir das Ding. RWE war an diesem Tag wirklich nicht besser als wir. Wir haben eine große Chance verpasst. Die Jungs haben aber gesehen, was mit der richtigen Einstellung möglich ist. Ich hoffe, dass jetzt alle weiter machen und kapieren, dass das RWE-Spiel unser Maßstab für die zukünftigen Spiele sein sollte", betont Inal.

Schon am Mittwoch, 11. September (19.30 Uhr), kann der MFC zeigen, dass die starke Leistung gegen Rot-Weiss Essen keine Eintagsfliege war. Dann steht nämlich das Nachholspiel beim VfB Homberg auf dem Programm. "Ja, ich finde es gut, dass es sofort weitergeht. Ich bin auch gespannt, ob die Jungs die Leistung vom Sonntag am Mittwoch bestätigen können. Ich bin guter Dinge, dass uns das gelingt. Das habe ich nach dem RWE-Spiel auch in den Augen der Jungs gesehen: sie brennen und sind hungrig. So muss das sein", erzählt Inal.





Der 42-Jährige hatte auch viel Lob für Rot-Weiss Essen übrig - und seinen Trainerkollegen Dabrowski. "Es war echt stark von ihm, wie er sich nach dem Spiel gab. Wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Ich finde ihn äußerst empathisch und sympathisch. Ich hoffe, dass Rot-Weiss Essen seine Ziele erreicht und in dieser Saison vielleicht nochmal in der 3. Liga oben mitmischen kann. Das ist schon ein geiler Verein!"

Stichwort lobende Worte. Ahmet Inal: "An dieser Stelle auch noch einmal ein Riesen-Kompliment an unseren Vorstand. Binnen weniger Tage habe sie dieses große Spiel auf die Beine gestellt und alles organisiert. Das war super. Danke noch einmal im Namen des Trainerteams und der Mannschaft, dass wir dieses Highlight gegen Rot-Weiss Essen im Ruhrstadion erleben durften."