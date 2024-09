Drittligist Rot-Weiss Essen setzte sich beim Mülheimer FC 97 glanzlos mit 2:0 durch. Wir haben anschließend mit Manuel Wintzheimer gesprochen.

Am Sonntagnachmittag bestritt Manuel Wintzheimer sein erstes Niederrheinpokal-Spiel für Rot-Weiss Essen. Bislang war er dreimal in der 3. Liga und einmal im DFB-Pokal im Einsatz, zuletzt fehlte er rund eineinhalb Wochen aufgrund einer Adduktorenverletzung.

Für den 2:0-Sieg beim Oberligisten Mülheimer FC 97 meldete sich der Stürmer aber wieder rechtzeitig fit und wurde auch in der 63. Minute eingewechselt.

Zu diesem Zeitpunkt führte Essen mit 1:0, in der Schlussphase traf Kelsey Meisel dann noch zum 2:0, so dass Wintzheimer nach einigen Intervallläufen mit guter Laune zum Interview erschien. Trotzdem konnte der 25-Jährige die gezeigte Leistung im Mülheimer Ruhrstadion realistisch einordnen.

"Wichtig ist, dass wir weiter sind. Natürlich wissen wir, dass wir es besser können. Wir müssen vorne präziser werden, den letzten Ball besser spielen und dann auch effektiver werden. Das sind Abläufe, die man trainieren muss. Es sind vorne ja auch ein paar Neue dabei. Wir müssen uns einspielen", analysierte Wintzheimer anschließend.

Seit dem 01. August steht der Stürmer bei Rot-Weiss Essen als Leihspieler des 1. FC Nürnberg unter Vertrag. Noch wartet er auf seinen ersten Startelfeinsatz und den ersten Treffer, aber Wintzheimer fühlt sich an der Hafenstraße wohl.

Über seinen Start sagte er: "Die Jungs haben mich super aufgenommen. Ich habe auf jeden Fall Bock, hier anzugreifen. Natürlich habe ich die Ambitionen zu spielen und will auch auf dem Platz stehen. Dafür gebe ich jeden Tag mein Bestes. Ich komme aber auch jetzt gerade erst aus einer Verletzung raus."





In seiner bisherigen Karriere kann der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler bereits 112 Zweitliga-Partien vorweisen, im letzten Jahr war er erstmals in der 3. Liga aktiv und absolvierte dort 30 Spiele für Arminia Bielefeld. Auf die Frage nach den Unterschieden in den jeweiligen Mannschaften, antwortete Essens Nummer 25:

"Das ist schwer zu beurteilen, es gibt ja überall andere Spielertypen. Wir sind gut besetzt, das wissen wir selbst. Hinten stehen wir gut und vorne haben wir auch gute Einzelspieler."