Landesligist Adler Union Frintrop trifft im Niederrheinpokal auf Rot-Weiß Oberhausen - und darf das Highlight-Spiel auf der eigenen Anlage austragen.

Als RevierSport vor einer Woche Marcel Cornelissen zum Los im Niederrheinpokal befragte, war die Stimmung des Adler Union Frintrop-Trainers bedrückt. Zur Erinnerung: Adler Union trifft in der zweiten Pokalrunde auf den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen.

"Zu 99 Prozent werden wir nicht im Essener Stadtgebiet spielen können. Schlimmer geht es nicht. Ich hätte lieber gegen einen Oberligisten gespielt", sagte der Trainer damals.

Nun haben sich die Voraussetzungen aber geändert. Klar ist: Adler Union darf am heimischen Wasserturm gegen RWO spielen. Die Partie findet am 24. September auf der Sportanlage des Oberliga-Absteigers statt. Wieder fragte RS bei Cornelissen nach - dieses Mal war die Gemütslage natürlich eine andere:

"Ich wurde darüber informiert, dass wir bei uns spielen dürfen. Das hatte mich ehrlicherweise etwas gewundert, aber es ist natürlich eine sehr erfreuliche Situation. Wenn man im Niederrheinpokal so ein Spiel bekommt, dann will man es auch zu Hause spielen. Deswegen ist es gut, dass es so kommt."

Sportlich spricht der 36-Jährige, der die Frintroper vor dem Abstieg zum Durchmarsch in die Oberliga führte, von einer "unmöglichen Aufgabe." Bereits in der Sommervorbereitung testeten beide Teams gegeneinander, da setzte sich der Regionalligist überraschend deutlich mit 9:0 durch. Viel schlechter kann es nicht laufen für den Landesligisten - das weiß auch Cornelissen:

"Wir haben vor nicht allzu langer Zeit die Unterschiede im direkten Duell gesehen. Zumindest haben wir die Latte sehr, sehr niedrig gelegt. Wenn ich jetzt sage, dass wir uns im Vergleich zur Vorbereitung verbessern wollen, dann ist dafür nicht viel notwendig. Man hat ja auch bei RWE gesehen, dass ein Pflichtspiel dann schon etwas anderes ist. Wir kennen es auch selbst aus dem Kreispokal. Wir werden das Ding nicht gewinnen, aber wir wollen das Spiel enger gestalten - und dafür ist das 0:9 eine gute Grundlage."