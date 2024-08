Seit Dienstagabend (27. August) hat der Mülheimer FC 97 Gewissheit: Der Gegner in der 2. Runde des Niederrheinpokals heißt Rot-Weiss Essen.

Noch ist nicht entschieden, wann und wo das Spiel stattfindet - wahrscheinlich am 8. September in Mülheim. Doch offiziell ist das noch nicht.

Die Rede ist vom Duell in der 2. Runde des Niederrheinpokals: Mülheimer FC 97 gegen Rot-Weiss Essen. Nach dem 4:0-Sieg des Drittligisten über die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 darf sich Oberligist MFC auf RWE freuen.

"Ja, jetzt ist es offiziell. Gegen Sterkrade hat RWE nicht mehr getan als nötig. Ich hoffe, dass meine Jungs RWE einen noch heißeren Pokaltanz als Sterkrade bieten können. Wir freuen uns jedenfalls wahnsinnig auf dieses Highlight", erklärt Ahmet Inal gegenüber RevierSport.

Der MFC-Trainer war einst selbst Profi und weiß, wie stimmungsvoll solche Spiele werden können. Inal favorisiert ein Duell auf der heimischen Anlage vor vielleicht 3000 Fans. "Ich denke, dass unsere Chancen auf dem Kunstrasenplatz etwas höher als an der Hafenstraße stehen würden. Aber, klar: Ein Spiel in Essen an der Hafenstraße hätte auch seinen Reiz", meint Inal.

Die Zuschauer unserer Gegner haben sich schon auf uns eingeschossen. Das habe ich zuletzt auch in Monheim beobachtet. Dabei sind wir gar nicht so, wie wir dargestellt werden. Aber wenn man einen Ruf erst einmal hat, dann ist es sehr schwierig diesen wieder abzulegen Ahmet Inal

Ob in Essen oder Mülheim: Für Inal ist es wichtig, dass der MFC in diesem Spiel ein tolles Bild als Klub abgibt. "Ich merke es ja in der Oberliga, wie sehr wir mit den Vorurteilen zu kämpfen haben. Die Zuschauer unserer Gegner haben sich schon auf uns eingeschossen. Das habe ich zuletzt auch in Monheim beobachtet. Dabei sind wir gar nicht so wie wir dargestellt werden. Aber wenn man einen Ruf erst einmal hat, dann ist es sehr schwierig diesen wieder abzulegen", erzählt Inal.

Er betont im Hinblick auf das Niederrheinpokal-Highlight: "Wir wollen uns gegen RWE als Verein von der besten Seite präsentieren!"

Benjamin Wingerter, Co-Trainer von Ahmet Inal, absolvierte zwischen Januar 2013 und Juni 2015 32 Pflichtspiele für Rot-Weiss Essen. "Für Benni freut es mich besonders. Er kennt da auch noch einige Leute auf der Geschäftsstelle. Das wird ein schönes Wiedersehen für ihn geben", sagt Inal.

Bevor es gegen RWE geht, steht das Duell gegen den ETB auf dem Programm. Am Sonntag (1. September, 15.45 Uhr) empfangen die Mülheimer die Essener am 3. Spieltag der Oberliga Niederrhein. Der MFC steht aktuell bei drei Punkten, der ETB hat nur einen Zähler. Inal: "Das überrascht mich schon. Ich hätte erwartet, dass die Essener gegen TVD Velbert und SV Biemenhorst gewinnen und mit sechs Punkten zu uns kommen. Aber jetzt sind sie umso gefährlicher. Sie werden einen Fehlstart verhindern wollen. Wir freuen uns auf interessantes Duell."