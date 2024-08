Niederrheinpokal: Rot-Weiss Essen müht sich gegen Oberhausener Klub in die nächste Runde

Rot-Weiss Essen hatte sich vor dem Spiel wahrscheinlich deutlich weniger Arbeit vorgenommen und vorgestellt. Doch der Underdog SpVgg Sterkrade 06/07 schlug sich sehr wacker.

3. Liga gegen 7. Liga - Profis gegen Amateure: Eigentlich eine ganz klare Kiste. Doch im Spiel der ersten Niederrheinpokal-Runde zwischen Rot-Weiss Essen und der Spielvereinigung Sterkrade 06/07 musste sich der Drittligist beim 4:0 (1:0)-Sieg ein wenig quälen.

Schon im Vorfeld hatte Lars Mühlbauer, Trainer des Oberhausener Bezirksligisten, angekündigt: "Wir wollen das Ding in Essen einfach nur genießen. Und, klar: uns so teuer wie nur möglich verkaufen. Solange wie nur möglich die Null halten. Eine Fünferkette und dahinter dann noch unser Mannschaftsbus: so sieht unsere Taktik aus. Im Ernst: Ich wiederhole mich da: wir wollen das alles einfach nur genießen."

Und so ähnlich sah das auch lange Zeit aus: Sterkrade verteidigte mit Mann und Maus und hatte natürlich auch viel Glück bei dem Essener Chancenwucher. Einzig Leonardo Vonic (13.), Dion Berisha (59.), ein Eigentor (83.) und Nils Kaiser (87.) konnten den starken Thomas Bach und die Sterkrader Abwehrreihe überwinden.

Noch mehr: In der 79. Minute hatte Sterkrade die Riesen-Chance zum 1:2 - Wahnsinn! Sverre Müller zog aus 20 Metern ab, aber Felix Wienand lenkte den Ball glänzend über das Tor. In der 83. Minute war dann alles klar: Mats Müller bugsierte den Ball ins eigene Netz - 3:0. Nils Kaiser (87.) besorgte den 4:0.Endstand. Trotzdem: Hut ab vor der Leistung des krassen Außenseiters - und das alles vor 2055 Fans im Stadion an der Hafenstraße.

Rot-Weiss Essen trifft in Runde zwei auf den Mülheimer FC 97. Ein Oberligist - da muss RWE dann einen Gang im Vergleich zum Sterkrade-Auftritt zulegen.

Die Statistik zum Spiel

Rot-Weiss Essen: Wienand - Kaiser, Kourouma, Schultz (46. Rios Alonso), Voufack - Eisfeld (75. Müsel), Swajkowski - Safi (62. Friessner), Arslan (46. Eitschberger), Berisha - Vonic (67. Berzen)

SpVgg Sterkrade 06/07: Bach - Eberth (58. Calik), M. Müller, Karaüzüm, Geers - S. Müller, F. Müller (74. Strömann), Stankewizius (80. Martin) - Papert (68. Wissen), Vergara Schlootz (68. Belmach), Aljumaa

Schiedsrichter: Matti Lambertz

Tore: 1:0 Vonic (13.), 2:0 Berisha (59.), 3:0 M. Müller (82., Eigentor), 4:0 Kaiser (87.)

Zuschauer: 2055