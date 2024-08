Um 19 Uhr beginnt das Erstrunden-Spiel im Niederrheinpokal von Rot-Weiss Essen gegen die Spielvereinigung Sterkrade 06/07. Wir haben die RWE-Aufstellung.

Rot-Weiss Essen will ab 19 Uhr - hier geht es zum RevierSport-Liveticker - gegen Bezirksligist Spielvereinigung Sterkrade 06/07 souverän in die 2. Runde des Niederrheinpokals einziehen.

Dabei nimmt Trainer Christoph Dabrowski eine Rotation vor und vertraut folgender Elf: Im Tor steht Felix Wienand. Die Abwehrreihe bilden Michael Schultz, Mustafa Kourouma, Nils Kaiser und Eric Voufack. Im defensiven Mittelfeld agieren Thomas Eisfeld, Gianluca Swajkowski, in der Offensive spielen Dion Berisha, Ahmet Arslan und Ramien Safi. Für Tore im Sturmzentrum soll Leonardo Vonic sorgen.

Der Sieger dieser Partie trifft auf den Oberligisten Mülheimer FC 97. Dass nach 90 oder 120 Minuten an der Hafenstraße der Gewinner Sterkrade 06/07 heißen wird, glaubt nicht einmal der Trainer des Bezirksligisten.

Lars Mühlbauer sagte im Vorfeld der Partie gegenüber RevierSport: "Ja, der ganze Stadtteil freut sich. Es ist eine wunderbare Geschichte. Wir werden auch mit einem eigenen Bus anreisen. Die Fans haben Busse organisiert. Das ist alles unfassbar. Wir wollen das Ding in Essen einfach nur genießen. Und, klar: uns so teuer wie nur möglich verkaufen. Solange wie nur möglich die Null halten. Vielleicht können wir sogar in Führung gehen und die Essener wenigstens für eine kurze Zeit nervös machen. Träumen darf man ja schließlich", sagt Mühlbauer mit einem Augenzwinkern.

So spielt RWE: Wienand - Kaiser, Kourouma, Schultz, Voufack - Eisfeld, Swajkowski - Safi, Arslan, Berisha - Vonic Bank: Golz, Eitschberger, Kaparos, Rios Alonso, Müsel, Kraulich, Firessner, Berzen, Youbi

Wie man RWE ärgern will, ist auch klar: mit einer ultra-defensiven Taktik. Mühlbauer: "Eine Fünferkette und dahinter dann noch unser Mannschaftsbus: so sieht unsere Taktik aus. Im Ernst: Ich wiederhole mich da: wir wollen das alles einfach nur genießen. Das die Chancen nahezu bei Null stehen, ist uns auch klar. Wir spielen gegen Profis, die jeden Tag trainieren, davon leben und auch in der 3. Liga eine gute Rolle spielen. Aber natürlich werden wir alles versuchen und reinhauen. Für was für ein Ergebnis das reicht, wird man gegen 21 Uhr dann sehen."