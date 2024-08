Niederrheinpokal: Sterkrade bei RWE - "Wir parken den Bus vor dem Tor und genießen das alles"

Zwei Spiele der 1. Runde im Niederrheinpokal 2024/2025 müssen noch ausgetragen werden. Beide Partien finden in Essen statt.

Rot-Weiss Essen gegen die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 und Vogelheimer SV gegen KFC Uerdingen: Diese beiden Erstrundenspiele des Niederrheinpokals müssen noch in dieser Woche ausgetragen werden.

Über die Partie des VSV gegen den KFC berichtete RevierSport bereits. Nun fragten wir auch in Sterkrade nach, wie sich denn der Bezirksligist gegen RWE vorbereitet.

"Wir haben bis dato alles versucht, um dieses große Spiel auszublenden. Das ist uns auch gut gelungen. Doch seit Sonntag geht das nicht mehr. Jetzt reden alle nur noch von RWE", erzählt 06/07-Trainer Lars Mühlbauer nach den beiden Auftaktsiegen in der Bezirksliga Staffel 5 am Niederrhein.

Gegen Drittligist Rot-Weiss Essen steht für viele Sterkrade-Kicker das Highlight der bisherigen Laufbahn an. Nicht nur die Spieler sind auf das Stadion an der Hafenstraße und Gegner RWE heiß - auch 500 Fans werden Sterkrade nach Essen-Bergeborbeck begleiten.

Eine Fünferkette und dahinter dann noch unser Mannschaftsbus: so sieht unsere Taktik aus. Lars Mühlbauer

"Ja, der ganze Stadtteil freut sich. Es ist eine wunderbare Geschichte. Wir werden auch mit einem eigenen Bus anreisen. Die Fans haben Busse organisiert. Das ist alles unfassbar. Wir wollen das Ding in Essen einfach nur genießen. Und, klar: uns so teuer wie nur möglich verkaufen. Solange wie nur möglich die Null halten. Vielleicht können wir sogar in Führung gehen und die Essener wenigstens für eine kurze Zeit nervös machen. Träumen darf man ja schließlich", sagt Mühlbauer mit einem Augenzwinkern.

Wie man RWE ärgern will, ist auch klar: mit einer ultra-defensiven Taktik. Mühlbauer: "Eine Fünferkette und dahinter dann noch unser Mannschaftsbus: so sieht unsere Taktik aus. Im Ernst: Ich wiederhole mich da: wir wollen das alles einfach nur genießen. Das die Chancen nahezu bei Null stehen, ist uns auch klar. Wir spielen gegen Profis, die jeden Tag trainieren, davon leben und auch in der 3. Liga eine gute Rolle spielen. Aber natürlich werden wir alles versuchen und reinhauen. Für was für ein Ergebnis das reicht, wird man gegen 21 Uhr dann sehen."

Anstoß der Partie am Dienstag (27. August) ist um 19 Uhr.