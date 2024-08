Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist erfolgreich in die Pflichtspiel-Saison 2024/2025 gestartet. Im Niederrheinpokal löste der Oberligist seine Aufgabe souverän.

Für den ETB Schwarz-Weiß Essen ging es am Sonntag (11. August 2024) nach Mönchengladbach.

Im Stadtteil Wickrath traf der Oberligist aus der Ruhrmetropole auf den heimischen TuS. Die Schwarz-Weißen besiegten den TuS Wickrath aus der Bezirksliga mit 5:1 (4:1). Damit löste der ETB auch das Ticket für die zweite Niederrheinpokal-Runde, die noch ausgelost werden muss.

Am nächsten Sonntag (18. August, 15 Uhr) geht es für den ETB mit dem ersten Meisterschaftsspiel in der Oberliga Niederrhein beim TVD Velbert weiter. Nicht mit dabei werden zwei Spieler, die bei Trainer Damian Apfeld eigentlich gesetzt waren. Armen Shavershyan (Kreuzbandriss) und Denzel Oteng Adjei, der vor wenigen Wochen vom TVD Velbert zum ETB wechselte, werden monatelang ausfallen. Oteng Adjei muss am Meniskus operiert werden.

Mit dem Auftritt in der ersten Runde des Niederrheinpokals zeigte sich Apfeld zufrieden.

Er bilanzierte: "Bis auf das Gegentor können wir heute sehr zufrieden sein. Wir hatten in der ersten Halbzeit eine sehr große Dominanz und haben vier Tore erzielt. Wir haben den Ball gut laufen lassen und hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz. Die zweite Halbzeit war dann etwas schwerfälliger. Das lag aber auch daran, dass das Spiel bereits zur Halbzeitpause entschieden war und die Temperaturen heute sehr hoch waren. Man muss dem Gegner aber auch Respekt zollen, der sich bis zur letzten Sekunde in jeden Ball reingeschmissen und trotz der Hitze nicht aufgegeben hat. Wickrath hat das wirklich gut gemacht. Wir haben das Ticket für die zweite Runde sehr souverän gelöst. Damit können wir zufrieden sein. Es war ein erfolgreicher Pflichtspielauftakt in die neue Saison."

Die Statistik zum Spiel

ETB SW Essen: Valentine – Bachmann, Lach, Corsten – Lucas, Stöhr – Yildiz (46. Cissé), Zimmerling (69. Bugenhagen), Weihmann (46. Poznanski) – Korytowski (46. Geisler), Bosnjak (61. El-Hany)

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski

Tore: 0:1 Bosnjak (10.), 1:1 Mäder (26.), 1:2 Zimmerling (29.), 1:3 Bachmann (31.), 1:4 Korytowski (36.), 1:5 El-Hany (82.)

Zuschauer: 130