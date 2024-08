In der ersten Runde des Niederrheinpokals haben die meisten Favoriten ihre Hausaufgaben souverän erledigt.

Der Großteil der ersten Runde des Nierrheinpokals wurde am Sonntag ausgetragen. Gefordert waren dabei die Klubs unterhalb der Regionalliga.

Die ganz großen Überraschungen blieben dabei aus. Meist setzten sich die Favoriten durch. Teilweise deutlich, wie die SSVg Velbert, die dank eines Doppelpacks von Robin Hilger mit 5:0 gegen SGE Bedburg-Hau siegte. Noch klarer machten es der SV Biemenhorst (11:1 gegen den SV Straelen - Taric Boland traf vierfach), die Sportfreunde Baumberg (8:0 gegen Mülheimer SV - Enes Topal traf vierfach), der FC Büderich (10:2 gegen FC Sterkrade 72 - Dreierpack Younes Moadden), der VfB Homberg (7:0 gegen Mülheim-Styrum) und der TSV Meerbusch (8:0 gegen Siegfried Materborn - Dreierpack Hasan Akcakaya). Auch ETB Schwarz-Weiß Essen hatte gegen den TuS Wickrath leichtes Spiel (5:1).

Schwerer tat sich zunächst die SpVg Schonnebeck. Lange biss sich der Oberligist am Kreisligisten FK Jugoslavija Wuppertal die Zähne aus, erst nach einer Stunde stellten Calvin Küper (58.), Simon Skuppin (77.) und Tim Winking (90.) die Weichen auf Sieg. Oberligist TVD Velbert setzte sich nur knapp mit 1:0 gegen den Landesligisten SV Budberg durch.

Niederreinpokal: Dramen in Düsseldorf

Am spannendsten war es am Sonntag in Düsseldorf. Hier zwang zunächst Bezirksligst CfR Links Düsseldorf Union Nettetal in die Verlängerung (1:1) und egalisierte dort sogar die Führung des Oberligisten (2:2). Im Elfmeterschießen setzte sich letztendlich die Qualität der Gäste durch - Endstand 5:7 n.E..

Noch mehr Aufregung gab es beim Duell der Landesliga-Rivalen TuRU Düsseldorf und SC Kapellen-Erft. Dort schienen die Hausherren nach dem späten 2:2 und dem Platzverweis für die Gäste das Momentum auf ihrer Seite zu haben. Doch der SC Kapellen-Erft ging mit 3:2 in Front, verkraftete sogar das 3:3 per Eigentor und siegte dank eines Treffers von Nils Mäker in der Nachspielzeit der Verlängerung mit 4:3.

Der 1. FC Bocholt, der Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen steigen unter der Woche ins Geschehen ein, der MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und der KFC Uerdingen erst ab dem 20. August.

Der Niederrheinpokal geht ab dem 8. September 2024 in die zweite Runde, das Finale (am Finaltag der Amateure) steigt am 24. Mai 2025.

Die erste Runde des Niederrheinpokals im Überblick

SC Velbert – SV Sonsbeck 0:2

VSF Amern – SC St. Tönis 1911/20 1:2

FSV Vohwinkel Wuppertal – VfB 03 Hilden 1:3

SV Budberg – TVD Velbert 0:1

DJK Sparta Bilk – 1. FC Kleve 1:4

Mülheimer SV 07 – Sportfreunde Baumberg 0:8

FK Jugoslavija Wuppertal – SpVg Schonnebeck 0:3

FC Sterkrade 72 – FC Büderich 2:10

SGE Bedburg-Hau – SSVg Velbert 0:5

DJK Sportfreunde Katernberg – 1. FC Monheim 1:3

Siegfried Materborn – TSV Meerbusch 0:8

1. FC Mülheim-Styrum – VfB Homberg 0:7

SV Wersten 04 – Mülheimer FC 97 2:6

Thomasstadt Kempen – Ratingen 04/19 0:4

Sportfreunde Broekhuysen – DV Solingen 0:4

FC Taxi Duisburg – Sportfreunde Hamborn 07 1:3

Sportfreunde Neuwerk – DJK Adler Union Frintrop 2:3

VfR Krefeld-Fischeln – SSV Bergisch Born 2:1

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 – SV Scherpenberg 1:5

SG Essen-Schönebeck – VfL Jüchen-Garzweiler 1:2

TuRU Düsseldorf – SC Kapellen-Erft 3:4 n.V.

Rhenania Bottrop – FC Kray 0:4

SV Vorst – DJK Gnadental 1:6

SV Straelen – SV Biemenhorst 1:11

CfR Links Düsseldorf – SC Union Nettetal 5:7 n.E.

TuS Wickrath – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:5

Mittwoch, 14. August, 19.30 Uhr

Rheinland Hamborn – 1. FC Bocholt

Sportfreunde 97/30 Lowick – Wuppertaler SV

1. FC Viersen – Rot-Weiß Oberhausen

Dienstag, 20. August, 19.30 Uhr

SV Blau-Weiß Dingden – MSV Duisburg

Dienstag, 27. August, 19 Uhr

Rot-Weiss Essen – SpVgg Sterkrade 06/07

Mittwoch, 28. August, 19.15 Uhr

Vogelheimer SV – KFC Uerdingen