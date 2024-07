NR-Pokal: So reagieren die Gegner von RWE, MSV, RWO - "Ich bin auf'm Schiff - was ist los?"

Die Spieler der Runde eins im Niederrheinpokal stehen fest. Im Konferenzsaal der Sportschule Wedau zog Kult-Trainer Peter Neururer am Mittwochabend (17. Juli) die ersten 32 Paarungen.

Ganz besonders freuen durfte sich bei der Niederrheinpokal-Auslosung 2024/2025 unter anderem die Spvgg Sterkrade 06/07. Der Oberhausener Bezirksligist bekommt es zum Auftakt mit Rekordsieger und Titelverteidiger Rot-Weiss Essen (elf Titel) zu tun.

Drittligist RWE ist der klassenhöchste Verein im Wettbewerb. Landesligist BW Dingden empfängt mit dem MSV Duisburg ebenfalls einen ehemaligen Bundesligisten. Der 1. FC Viersen, auch ein Landesligist, bekommt es mit Traditionsklub Rot-Weiß Oberhausen zu tun.

Die Paarungen sind für den 11. August beziehungsweise unter der Woche vom 13. bis zum 15. August geplant.

RevierSport fragte bei den Gegnern von RWE, MSV und RWO nach.

Jürgen Stratmann, Trainer von Blau-Weiß Dingden: "Wir kommen aus Hamminkeln und hier am Niederrhein gibt es sehr viele MSV-Fans. Das ist schon ein Traumlos für uns. Der MSV ist ein großer Klub - unabhängig davon, in welcher Liga er gerade spielt. Auch wenn ich bei der Polizei arbeite, kenne ich die Sicherheitsanforderungen für so ein Spiel nicht genau. Ich hoffe, dass wir das Spiel auf unserer Anlage austragen können. Wir haben jedenfalls zwei Eingänge, eine Gästetrennung ist somit auch möglich und einen schönen Rasenplatz. Das sollte schon passen, um ein friedliches Fußballfest zu gewährleisten. Wir wollen die sportliche Herausforderung annehmen und mit dem stärksten Kader antreten. Wir haben großen Respekt, werden aber nicht in Ehrfurcht erstarren."

Lars Mühlbauer, Trainer der Spvgg Sterkrade 06/07: "Geil! Wir freuen uns riesig über das Los RWE. Nach dem verpassten Landesliga-Aufstieg ist das eine kleine Entschädigung. Für viele von unseren Spielern wird es das Spiel des Lebens sein. Gegen einen Drittligisten vor einer großen Kulisse in einem Pflichtspiel anzutreten - da gehen Träume in Erfüllung. Vielleicht werden uns ja auch einige RWO-Fans unterstützen. Ich hoffe auf locker über 1000 Zuschauer und ein Spiel auf unserer Anlage. Wir haben auch zwei Eingänge, so dass wir eine Fantrennung gewährleisten können. Unser Klubchef Andre Scheffler freut sich besonders. Er ist bei jedem RWE-Spiel in einer VIP-Loge zu Gast und großer Fan der Rot-Weissen. Wir wollen dieses Spiel einfach nur genießen."

Ronny Mustac, Fußball-Obmann des 1. FC Viersen, erwischte RevierSport im Kroatien-Urlaub. Dieser nahm den Hörer ab und fragte: "Ich bin auf'm Schiff - was ist los?" Als RS ihn mit dem Niederrheinpokal-Gegner Rot-Weiß Oberhausen konfrontierte, war Mustac hocherfreut und sagte: "Das sind doch schöne Nachrichten aus Deutschland. Da kann ich die Sonne noch mehr genießen. Da werden sich unser Trainer und unsere Mannschaft freuen. Ein richtig schönes Los. Liebe Grüße in die Heimat."