Niederrheinpokal: Bruns trifft auf RWO - "Heimspiel unter der Woche ist ausgeschlossen"

Neben dem Kracher zwischen KFC Uerdingen und Rot-Weiss Essen kommt es im Niederrheinpokal-Viertelfinale auch zum Duell Sportfreunde Hamborn 07 gegen RWO.

Für Hans-Günter Bruns ist das Los Sportfreunde Hamborn 07 gegen Rot-Weiß Oberhausen im Niederrheinpokal-Viertelfinale eine ganz besondere Paarung.

Der 68-Jährige ist seit Sommer 2020 Sportchef beim Duisburger Oberligisten. Seine beste Zeit als Funktionär, nämlich als Cheftrainer, erlebte er bei Rot-Weiß Oberhausen. Bruns war es, der die legendären RWO-Malocher formte und fast in die 1. Bundesliga führte.

Bis heute gibt es noch regelmäßige Treffen der ehemaligen Bruns-Schützlinge wie Mike Terranova, Markus Kaya, Benjamin Reichert, Marcel Landers, Musa Celik, Tuncay Aksoy, Dimitrios Pappas und Co.

"Ja, das war zweifelsfrei eine wunderbare Zeit. Ich lebe ja mit meiner Frau bis heute in Oberhausen und verfolge auch RWO. Sie wollen einmal mehr in die 3. Liga aufsteigen. Aktuell hinken sie ein bisschen hinterher. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bocholt das Ding so durchzieht. RWO könnte da noch einmal herankommen", sagt Bruns.

Wir müssen einen sehr guten Tag erwischen, um Oberhausen Paroli zu bieten. Ich hoffe, dass wir bis zu diesem Spiel auch einige Leistungsträger wieder zurück begrüßen können. Denn wir haben seit Saisonbeginn eine Verletzungsmisere. Deshalb ist es umso höher einzuschätzen, dass wir in der Oberliga Niederrhein aktuell über dem Strich stehen. Hans-Günter Bruns

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Bundesligaprofi weiß - Stand: 8. November 2023 - noch nicht, wann und wo es für seine Hamborner Löwen gegen RWO gehen wird.

Bruns: "Ich kann nur sagen, dass ein Heimspiel unter der Woche ausgeschlossen ist. Da spielt bei uns das Flutlicht nicht mit. Wir müssen das Spiel ja bis März 2024 ausgetragen haben. Mal schauen, wann und wo das letztendlich der Fall sein wird."

Und wie stehen die Chancen? Immerhin hatte RWO auch in den letzten beiden Runden gegen die Landesliga-Vertreter VfL Jüchen-Garzweiler und 1. FC Monheim viel Mühe.

Bruns antwortet: "Ja, aber im Viertelfinale liegt die Konzentration noch einmal höher. Für uns wird es schwer. Aber natürlich werden wir versuchen eine Überraschung zu landen. Wir müssen einen sehr guten Tag erwischen, um Oberhausen Paroli zu bieten. Ich hoffe, dass wir bis zu diesem Spiel auch einige Leistungsträger wieder zurück begrüßen können. Denn wir haben seit Saisonbeginn eine Verletzungsmisere. Deshalb ist es umso höher einzuschätzen, dass wir in der Oberliga Niederrhein aktuell über dem Strich stehen."