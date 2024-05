Am 25. Mai wird Alemannia Aachen die Drittligameisterschaft feiern. Zuvor wird das neue Werner-Fuchs-Sondertrikot erstmals getragen. Beim Pokalfinale gegen den Bonner SC.

Alemannia Aachen und die Stadt Aachen haben den Plan zu den Aufstiegsfeierlichkeiten am Wochenende des 25. Mais enthüllt.

Während die Fans sich in Aachen einstimmen, wird die Mannschaft beim Bitburger-Pokalfinale gegen den Bonner SC im Kölner Sportpark Höhenberg das neue "Werner-Fuchs-Sondertrikot" tragen.

Zu den Feierlichkeiten. Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen und Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller haben hierzu am Freitag drei Aktionsschwerpunkte bekanntgegeben:

Punkt 1: Am Tivoli wird am Samstag, 25. Mai, ab 17 Uhr die große Sause gestartet. Musik ist dabei, jede Menge Platz am Rande der Krefelder Straße und auf dem unmittelbar daneben liegenden Schotterplatz des ALRV. Die Mannschaft wird hier am Abend nach dem Pokalfinale gegen den Bonner SC aus Köln erwartet und kann - quasi zu Hause - ausgiebig und lang gefeiert werden. „Hier wir die große Party über die Bühne gehen; wir stimmen gerade noch die Details mit den Ordnungsbehörden ab; das wird klasse“, sagt Eller. Hier ist Platz für über 20.000 Fans; auch der benachbarte Aachen-Laurensberger Rennverein stellt ein Teilgelände zur Verfügung. Ein großer Dank gilt hier auch der Aachener Stadionbeteiligungsgesellschaft um Geschäftsführer Bernhard Deil, die bei der Umsetzung der Feier zur Seite steht.

Punkt 2: Auf dem Rückweg vom Pokalfinale werden die Mannschaft sowie die Vereinsspitze in Aachen - womöglich am Hauptbahnhof – am Samstagabend die Fahrzeuge wechseln. Dann startet ein Umzug quer durch die Stadt bis zum Markt, wo aber nur ein ganz kurzer Halt geplant ist. „Wir hoffen vor allem auf viele Fans entlang des Fahrweges, lasst uns da jubeln; die genaue Route arbeiten wir gerade aus. Wir werden die Details dann kommende Woche, geplant ist Mittwoch, vorstellen können“, sagt Aachens Ordnungsdezernentin Annkathrin Grehling. „Wir rollen der Alemannia den roten Teppich aus, das ist doch klar: Ich freue mich sehr darauf“, erklärt Keupen. Da auf dem Markt quasi nur eine Stippvisite eingeplant ist, sollten die Fans - so der Wunsch - möglichst schon Richtung Tivoli unterwegs sein; oder sie feiern dort bereits seit 17 Uhr. Die Ankunft des Meisterteams wird erst abends möglich sein - schon wegen der Rückreise aus Köln und des darauf folgenden Triumphzugs Richtung Krefelder Straße mit der kurzen Zwischenstation Rathaus.

Punkt 3: Am Sonntag, 26. Mai, startet mittags ein großes Familienfest - ausdrücklich kindgerecht organisiert - auf dem Markt vor dem Rathaus. Auch hier wird die Mannschaft erwartet, allerdings vor einem „familientauglichen“ Fanpublikum. Jugendmannschaften sollen in das Programm eingebunden werden. Wie hier genau etwaige Einlasskontrollen stattfinden, wird vom Organisationsteam und den Sicherheitsbehörden in den kommenden Tagen geklärt. „Wir planen die Entzerrung schon länger, wollten mit den Aktionen überraschen“, sagt Eller. „Entscheidend ist, dass wir unterschiedliche Feierorte, unterschiedliche Feierformate haben“, sagt Keupen. „Wir sehen die Mannschaft auf der Rathaustreppe, natürlich. Das war immer Bestandteil der Planungen“, erklärt sie. Alemannia Aachen und die Stadt Aachen planen die Veranstaltungen zum Saisonfinale mit Meisterfeier seit Wochen im engen Schulterschluss.

Alemannia Aachen stellt "Werner-Fuchs-Sondertrikot" vor

Ebenfalls am Freitag hat Alemannia Aachen das "Werner-Fuchs-Sondertrikot" vorgestellt, das anlässlich des 25. Todestags der Klublegende von der Fanseite ALEMANNIA ZONE designt wurde.





Das Trikot besitzt eine schwarze Grundfarbe und ist mit goldenen Aufdrücken versehen. Der Gedenkspruch „Werner Fuchs unvergessen“ befindet sich nicht nur über dem Vereinslogo auf der Brust, sondern auch noch einmal auf der Trikot-Rückseite am Kragen. Dort sind noch das Geburts- und Todesdatum von Werner Fuchs hinzugefügt: 25.10.1948 und 11.05.1999. Auf der Vorderseite ist unten rechts zudem die Silhouette des Jahrhunderttrainers aufgedruckt.

"Ich habe mir mit diesem Trikot selbst einen Traum erfüllt", sagte Designer Malik und ergänzte "Es freut mich unglaublich, dass diese Zusammenarbeit mit der Alemannia verwirklicht werden konnte. Das Trikot soll einen Teil dazu beitragen, dass das Erinnern an Werner Fuchs niemals endet."