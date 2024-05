Rot-Weiß Oberhausen reist am letzten Spieltag der Regionalliga-West-Saison 2023/2024 zu einer Reserve eines Zweitligisten. Der nächste Dreier wird angepeilt.

Ein letztes Mal in dieser Saison heißt es für Rot-Weiß Oberhausen: Kampf um drei Punkte in der Regionalliga West. Am Samstag, 18. Mai (14 Uhr, RevierSport-Liveticker), gastiert RWO zum Saisonfinale bei der U21 des SC Paderborn.

Lange hat man im rot-weißen Lager darauf gehofft, am vergangenen Freitag war es endlich soweit. Im letzten Heimspiel der Saison feierten die Kleeblätter endlich einen überzeugenden 5:2-Erfolg gegen den FC Wegberg-Beeck und wiederholten damit das Ergebnis aus dem Hinspiel.

An diese Leistung will RWO nun auch beim SC Paderborn anknüpfen, um sich mit einer möglichst breiten Brust auf das bevorstehende Niederrheinpokal-Finale gegen Rot-Weiss Essen vorzubereiten (Samstag, 25. Mai, 15.45 Uhr). In der Abschlusstabelle könnte RWO mit einem weiteren Sieg den sechsten Tabellenplatz fix machen. Das ist auch das Ziel für das Spiel in Paderborn.

"Wir wollen das letzte Ligaspiel natürlich gewinnen und uns vernünftig aus der Liga-Saison verabschieden. Es ist wichtig für uns, dass wir mit einem positiven Gefühl in die anstehende Trainingswoche gehen, um dann den vollen Fokus auf das Pokalfinale zu richten. Wir wollen weiter im Flow bleiben und bestens vorbereitet in das Spiel gegen RWE gehen", betont Mike Terranova vor dem Gang ins ostwestfälische Paderborn.

Auch im letzten Ligaspiel werden Trainer Terranova Marius Kleinsorge und Nico Klaß nicht zur Verfügung stehen. Tanju Öztürk (Probleme mit dem Sprunggelenk) fällt ebenfalls aus.

In den direkten Duellen um den Klassenerhalt holte der SC Paderborn zuletzt die nötigen Punkte, um den Verbleib in der Regionalliga West zu sichern. Für die Statistiker: Die Paderborner trennten sich in dieser Saison elf Mal remis von ihren Gegnern und liegen damit in der "Unentschieden-Tabelle" auf Rang zwei, direkt hinter Rot-Weiß Oberhausen.