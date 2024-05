Rot-Weiß Oberhausen hat nach acht sicheren Abgängen nun den Zugang Nummer vier präsentiert.

Noch bleibt sich Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen treu. Auch der vierte Zugang für die kommende Saison kommt aus der Oberliga.

Nach Leon Kayser (Bergisch Gladbach), Luca Thissen (VfB Homberg) und Timur Kesim (ETB SW Essen) haben die "Kleeblätter" Innenverteidiger Simon Ludwig unter Vertrag genommen. Er wechselt von Wormatia Worms (Oberliga Rheinland-Pfalz / Saar) zu RWO.

Der 20-jährige Abwehrmann durchlief die Jugendmannschaften von Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf. Von der U19 der Düsseldorfer zog es Ludwig dann nach Kaiserslautern, wo er für die 2. Mannschaft der roten Teufel auf 23 Einsätze in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kam. Im vergangenen Sommer wechselte der 1,89 Meter große Innenverteidiger nach Worms. Auch bei der Wormatia gehörte er zum Stammpersonal und stand in 34 Partien auf dem Feld.

„In seinen ersten beiden Seniorenjahren ging Simon bereits als Abwehrchef voran und soll nun auch bei uns den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Erneut gewinnen wir einen Akteur für uns, der in das geforderte Spieler- beziehungsweise Positionsprofil passt. Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat und freue mich darauf, ihn bald in unseren Farben spielen zu sehen“, sagt Dennis Lichtenwimmer-Conversano, sportlicher Leiter der Kleeblätter, zur Neuverpflichtung.

Der Spieler, der in der abgelaufenen Spielzeit ein Tor und zwei Vorlagen beisteuern konnte, ist heiß auf den Tapetenwechsel und die neue Liga: "Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe bei den Kleeblättern. Die Gespräche waren von Beginn an gut und sehr offen, sodass ich mir sicher bin, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Natürlich möchte ich die Zeit hier in Oberhausen nutzen, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Vor allem möchte ich aber alles daran setzen, mit der Mannschaft und den Fans Erfolge zu feiern."