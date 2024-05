Die SG Wattenscheid verliert den nächsten Spieler. Es ist bereits Abgang Nummer vier. Dieser Mann wechselt zur Liga-Konkurrenz.

Nach Niklas Lübcke (VfL Bochum II), Nico Thier (Sportfreunde Lotte) und Frederik Wiebel (Ziel unbekannt) verlässt auch Nils da Costa Pereira die SG Wattenscheid 09. Er bleibt aber in der Oberliga Westfalen.

"Wir freuen uns sehreinen weiteren Neuzugang präsentieren zu können. Nils da Costa Pereira wechselt zur kommenden Saison von der SG Wattenscheid 09 an den Stimberg", heißt es in einer Mitteilung der Spielvereinigung Erkenschwick.

Sportchef Antonios Kotziampassis freut sich über den Wechsel Pereiras: "Nils kann die gesamte linke Seite beackern, kam zuletzt aber vor allem als Linksverteidiger zum Einsatz. Trotz seiner erst 25 Jahren hat Nils schon eine Menge Erfahrung im höherklassigen Amateurfußball gesammelt. Wir sind uns sicher, dass er unsere Mannschaft in der kommenden Saison verstärken kann."

Ausgebildet wurde da Costa Pereira in der Jugend von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen. Seine erste Erfahrungen im Seniorenfußball sammelte er bei der Spielvereinigung Schonnebeck in Essen in der Oberliga Niederrhein. Anschließend kam er über den FC Brünninghausen, ASC Dortmund, SV Straelen und den Sportfreunde Lotte zur SG Wattenscheid. Seine nächste Station ab dem 1. Juli: Erkenschwick.

Erkenschwick: Auch neuer Keeper kommt an den Stimberg

Erst vor wenigen Tagen hatte Erkenschwick einen neuen Torwart vorgestellt. Marcel Müller stand bis 2016 schon einmal für neun Jahre zwischen den Pfosten der "Schwicker". In NRW-Liga, Westfalenliga und Oberliga Westfalen kann der Schlussmann auf über 100 Spiele mit dem Klub zurückblicken. Zur neuen Spielzeit könnten nun weitere hinzukommen.

Im Sommer 2016 wechselte der Torhüter dann zum TuS Haltern. Nach zwei Jahren als Stammtorwart machten Verletzungen Müller einen Strich durch die Rechnung. In den folgenden zwei Jahren kamen nur noch drei weitere Spiele hinzu, ehe es 2021 zu Westfalia Vinnum ging. Auch dort blieb ihm das Verletzungspech treu - eine Kreuzbandverletzung warf ihn zurück.

Nach längerer Pause und mehrfachen Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen mit der Mannschaft will der Keeper nun zur Saison 2024/25 noch einmal angreifen. "Wir freuen uns auf dich, Marcel", begrüßt die Spielvereinigung den Rückkehrer.