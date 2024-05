Die Kaderplanungen bei der SG Wattenscheid 09 schreiten voran. Der Wunschkandidat bleibt, ein Stürmer verlängert.

David Loheider und Berkan Firat bleiben der SG Wattenscheid 09 erhalten. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

"Firat war aus meiner Sicht ein absoluter Wunschkandidat", sagte Neu-Christopher Pache, der ebenfalls am Freitag als neuer Trainer enthüllt wurde.

"Er bearbeitet das Zentrum und ist dort sehr variabel einsetzbar. In dem halben Jahr bei uns hat er oft den etwas defensiveren Part übernommen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass er einige Positionen weiter vorne agieren kann. Er ist ein guter Box-to-Box-Spieler mit starken Dribblings und einem guten Eins-gegen Eins. Ich freue mich darauf, weiter mit Berkan arbeiten zu dürfen und ihn in seiner Entwicklung fördern zu können", fügte der bisherige Co-Trainer von Engin Yavuzaslan an.

Firat kam im Winter von Rot Weiss Ahlen und wurde in Wattenscheid ausgebildet. Laut Vorstand Stefan Beermann ist der 25-Jährige ein "Akteur mit 09-DNA". In der Rückrunde absolvierte er 15 Oberliga-Spiele für die SGW und erzielte dabei ein Tor.

Lohrheide und Loheider - das passt wie Arsch auf Eimer David Loheider

Ebenfalls verlängert hat David Loheider, und zwar gleich um zwei Jahre. "Lohrheide und Loheider - das passt wie Arsch auf Eimer!", sagte der 33-jährige Stürmer, der erst im Sommer gekommen war.

"Loheider hat sich mit seinem neuen Vertrag absolut zu 09 bekannt. Er freut sich mega auf die neue Saison und die neuen Herausforderungen. Er konnte bereits einigen Spielen seinen Stempel aufdrücken und zeigen, welches Potential in ihm steckt. Die Kunst wird es sein, daran zu arbeiten, dass er diese Leistungen dauerhaft abrufen kann. Daran arbeiten wir. Er ist aber auch neben dem Platz eine wichtige Person, hat ein hohes Standing in der Mannschaft. Ich freue mich sehr, weiter mit ihm arbeiten zu können!", schwärmte Pache.

Verlassen haben die Wattenscheider bislang Niklas Lübcke (VfL Bochum II), Nico Thier (Sportfreunde Lotte), Frederik Wiebel (Ziel unbekannt) und Nils da Costa Pereira (Spielvereinigung Erkenschwick).