Die Oberhausener Hallenstadtmeisterschaften befinden sich auf der Zielgraden. Es geht mit der Endrunde weiter. Hier ein Überblick über die qualifizierten Teams.

Am Wochenende des 04. und 05. Januar fand in Oberhausen die Vorrunde der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaften statt. Acht Gruppen mit jeweils vier Teams kämpften dabei in spannenden sowie teilweise überraschenden Spielen um den Einzug in die Endrunde.

Die 16 Teilnehmer der Endrunde nach Liga:

Landesliga: Arminia Klosterhardt

Bezirksliga: SpVgg Sterkrade 06/07, SuS 21 Oberhausen, Arminia Lirich, Sportfreunde Königshardt, SpVgg Sterkrade-Nord

Kreisliga A: SC Buschhausen 1912, Glück-Auf Sterkrade, BV Osterfeld, Adler Osterfeld, SV Sarajevo, VfR 08 Oberhausen, TSV Safakspor

Kreisliga B: 1. FC Hirschkamp

Kreisliga C: RSV Glückauf Klosterhardt, FC Internationale Oberhausen

Gruppen der Endrunde:

Nach einem freien Wochenende findet die Endrunde am Sonntag, den 19. Januar, in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle statt. Wenn es um den Titel geht, stehen sich die 16 besten Mannschaften zunächst in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gegenüber.

So sehen die Gruppen aus:

Gruppe A: SC Glück-Auf Sterkrade, 1. FC Hirschkamp, BV Osterfeld, SV Sarajevo Oberhausen

Gruppe B: Spvgg Sterkrade 06/07, SC Buschhausen, Sportfreunde Königshardt, Arminia Klosterhardt

Gruppe C: DJK Arminia Lirich, Adler Osterfeld, SuS 21 Oberhausen, TSV Safakspor Oberhausen

Gruppe D: VfR 08 Oberhausen, RSV Glückauf Klosterhardt, Spvv Sterkrade-Nord, FC Internationale Oberhausen

Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen ziehen in die K.-o.-Runde ein. Diese startet mit den Viertelfinalspielen, gefolgt von den Halbfinals. Anschließend gibt es zunächst noch ein Spiel um Platz 3, bevor die zwei besten Teams des Turniers abschließend im Finale um den Titel kämpfen.