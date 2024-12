Am zweiten Turniertag wird bei der 50. Mülheimer Stadtmeisterschaft die Vorrunde beendet. Der Liveticker von Tag 2.

16:50: Damit ist die Vorrunde gespielt. Am kommenden Samstag (4. Januar, ab 14 Uhr) kämpfen dann die verbleibenden acht Mannschaften um den Titel. Wir wünschen ein schönes Rest-Wochenende und einen guten Start ins neue Jahr!

Spiel 10: TuSpo Saarn - 1.FC Mülheim-Styrum 4:4

1. Die letzte Partie des Tages läuft. Wer wird Gruppensieger? In zwölf Minuten wissen wir mehr.

3. TuSpo Saarn geht in Führung! Durch einen Doppelschlag stellt der A-Ligist auf 2:0.

6. Das können die Styrumer auch: binnen weniger Sekunden egalisieren Barone und Moreira die Saarner Führung. 2:2 der neue Spielstand.

8. Und wieder legt Saarn vor. Stedter erzielt das 3:2, etwas mehr als vier Minuten noch zu spielen.

10. Es bleibt spannend. Zwar stellt TuSpo auf 4:2, weniger Sekunden später verkürzt der 1.FC wieder auf einen Treffer Rückstand.

11. Tatsächlich der Ausgleich, gut eine Minute vor Schluss wäre der 1.FC Mülheim jetzt der Gruppensieger.

Spiel 9: SV Raadt - Fatihspor 0:8

1. Fatihspor geht schnell in Führung.

4. Mittlerweile steht es 3:0. Fatihspor wird sich wohl mit einem Sieg von der diesjährigen Stadtmeisterschaft verabschieden.

6. Das 4:0 durch Eray Karakus.

7. Sehr hübsch! Tunahan Askar stellt per Hacke auf 5:0 für Fatihspor.

12. Fatihspor macht das halbe Dutzend voll (10.) und legt in der Schlussminute das 7:0 und 8:0 nach. Damit endet die Hallenstadtmeisterschaft für beide.

Spiel 8: 1.FC Mülheim-Styrum - RW Mülheim 4:0

1. Das Spiel läuft. Schon mit einem Unentschieden käme der 1.FC Mülheim weiter.

2. Das Spiel ist wegen einer Verletzung unterbrochen. Inzwischen sind schon einige Minuten vergangen. Die Sanitäter sind im Einsatz, offenbar hat sich Patrick Füllhas von Rot-Weiß schwer verletzt und wird jetzt abtransportiert. Die Halle applaudiert. Gute Besserung auch von unserer Seite!

3. Der Ball rollt wieder.

4. Der 1.FC Mülheim macht zwei schnelle Tore. Das Tor zur Finalrunde ist nun ganz weit offen.

5. Auch das 3:0 lässt der Bezirksligist schnell folgen.

12. In der Schlussminuten stellen die Styrumer noch auf 4:0. Somit ist der 1.FC Mülheim-Styrum weiter, Fatihspor kann bestenfalls noch vierter werden.

Rund 1000 Zuschauer haben sich heute auf den Weg in die Westenergie Sporthalle gemacht.

Spiel 7: Fatihspor - TuSpo Saarn 2:3

4. 1:0 für Fatihspor. Doch die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten, TuSpo Saarn stellt postwendend auf 1:1.

5. Jannis Stedter dreht die Partie, 2:1 für Saarn.

10. Zwei Minuten vor Spielende stellt Fatihspor alles wieder auf Anfang. Findet die Partie noch einen Sieger?

12. Eine dramatische Schlussphase, die TuSpo mit dem Sieg in letzter Sekunde krönt: Julien Wolterhoff markiert das 3:2! Damit sind TuSpo Saarn und RW Mülheim weiter, dem 1.FC Mülheim fehlt nur noch ein Zähler. Fatihspor ist fast raus.

Fest steht: der Gruppendritte dieser heutigen Gruppe kommt weiter, weil er mindestens 4 Punkte hat. Croatia brachte es gestern nur auf drei Zähler.

Spiel 6: RW Mülheim - SV Raadt 5:1

2. Kopka mit dem 1:0 für die Rot-Weissen.

7. Weiter 1:0. Der SVR spielt gut mit, die beste Raadter Leistung bis hier. Nur torgefährlich wird es nicht.

8. Und so kann Silas Baffour auf 2:0 stellen.

11. Mohamed Camara gibt Raadt nochmal Hoffnung auf den ersten Punkt, doch Groll nimmt mit dem 3:1 wieder sämtliche Luft raus.

12. Auch das 4:1 erzielt Groll, mit der Sirene macht er dann auch noch das 5:1.

Spiel 5: 1.FC Mülheim-Styrum - Fatihspor 3:3

1. Sehenswertes Führungstor für den 1.FC. Barone trifft nach einer gelupften Ecke direkt aus der Luft.

5. Auch auf der anderen Seite macht es der Angreifer gut, Anil Yildirim umkurvt den Torhüter und schiebt den Ball dann zum Ausgleich ins leere Tor.

7. Der Bezirksligist schlägt zurück. Khalil Bentaleb netzt zum 2:1 für die Styrumer.

8. Wieder der Ausgleich, diesmal trifft Tunahan Askar für Fatihspor.

10. Und jetzt führt Fatihspor durch Mete Kaan Yaris! Kann der Bezirksligist nochmal zurückkommen?

11. 3:3! Yasin Gümüs mit dem Ausgleich. Dabei bleibt es auch in diesem Schlagabtausch.

Spiel 4: TuSpo Saarn - SV Raadt 10:0

3. TuSpo Saarn geht durch Gebauer in Führung.

7. Ein schneller Doppelschlag durch Gebauer und Amhamdi stellt auf 3:0 für Saarn.

8. Jetzt wird es wieder deutlich gegen Raadt. Recep Tuna erhöht, kurz darauf machen Van De Wetering und Amhamdi die nächsten Treffer. 6:0 steht es jetzt.

11. Van De Wetering macht das 8:0, Simon Sander das neunte.

12. Gebauer setzt den Schlusspunkt. Auch TuSpo Saarn schlägt Raadt zweistellig.

Spiel 3: Fatihspor - RW Mülheim 1:3

Mit Fatihspor greift nun auch der letzte Teilnehmer ins Geschehen ein. An lautstarker Unterstützung mangelt es dem A-Ligisten bei seiner Vorstellung nicht.

5. Eine intensive Partie, es gibt einen Strafstoß für Fatihspor. Den kann RW-Keeper Abdulrahman Ibrahim parieren, weiter 0:0.

7. Rot-Weiss macht das 1:0. Berkay Harani trifft ansehnlich zur Führung.

8. Doch da schlägt Fatihspor sofort zurück. Yusuf Isik gleicht aus, 1:1 der Spielstand.

11. Mit Anbrechen der letzten Minute macht Tommy Groll das 2:1 für Rot-Weiss.

12. Groll macht den Deckel drauf. 3:1.

Spiel 2: 1.FC Mülheim-Styrum - SV Raadt

Die erste Mannschaft des SV Raadt musste im Ligabetrieb zurückgezogen werden. Hier und heute läuft die zweite Mannschaft auf.

2. Die Führung für die Styrumer. Marco Rivieri trifft am Ende einer schönen Kombination. Doch das 1:0 hält nur Sekunden, der SV Raadt gleicht postwendend aus.

3. Und wieder Styrum: Hatim Bentaleb stellt in wenigen Sekunden mit einem Doppelpack auf 3:1.

4. Hattrick, Bentaleb netzt zum dritten. 4:1 für den 1.FC.

6. Gianluca Barone trägt sich in die Torschützenliste ein. 5:1 für den Bezirksligisten.

9. Der Favorit hat hier keine Probleme und erhöht schnell. Mittlerweile steht es 8:1.

12. Das könnte ein langer Tag für den SV Raadt werden. Mit dem 10:1 macht es der 1. FC Mülheim zweistellig.

Spiel 1: RW Mülheim - TuSpo Saarn 2:2

1. Tag zwei läuft und TuSpo Saarn geht früh in Führung. Tim van De Wetering macht das 1:0.

8. Der Ausgleich für den Vorjahresfinalisten. Julian Kopka trifft kurz hinter der Mittellinie.

10. Zwei Minuten vor Schluss geht Saarn wieder in Führung. Luis Gebauer war der Torschütze. Kann Rot-Weiss nochmal kontern?

11. Antwort: ja! Vladan Velichkovski macht das 2:2. Das ist auch der Endstand.

13:55: Die Mannschaften wärmen sich gerade noch auf, die ersten zwei stehen bereit. In wenigen Minuten geht es los! Pro Mannschaften stehen übrigens vier Feldspieler und ein Torhüter auf dem Kunstrasen. Den Anfang machen die A-Ligisten Rot-Weiss Mülheim und TuSpo Saarn.

13:30: Die Halle füllt sich bereits langsam. Ob die 1500 Zuschauer von gestern erreicht werden, bleibt aber abzuwarten. Immerhin sind heute nur fünf statt zehn Mannschaften im Einsatz.

13:20: Gespielt wird auf Kunstrasen, eine Partie dauert 12 Minuten. Ein besonderes Rahmenprogramm gibt es übrigens nicht, hier steht heute der Fußball im Mittelpunkt.

13:10: Dort werden nun noch drei Plätze vergeben. Sollte der Gruppendritte heute mehr als drei Punkte sammeln, kommen auch heute drei Mannschaften weiter. Ab 14 Uhr rollt der Ball, neben Titelverteidiger Rot-Weiss Mülheim greifen der 1. FC Styrum, TuSpo Saarn, der SV Raadt und Fatihspor Mülheim ins Geschehen ein.

Alle heutigen Spiele im Überblick: RW Mülheim - TuSpo Saarn (14 Uhr) 1.FC Styrum - SV Raadt (14:15) Fatihspor - RW Mülheim (14:30) TuSpo Saarn - SV Raadt (14:45) 1.FC Styrum - Fatihspor (15:00) RW Mülheim - SV Raadt (15:15) Fatihspor - TuSpo Saarn (15:30) 1.FC Styrum - RW Mülheim (15:45) SV Raadt - Fatihspor (16:00) TuSpo Saarn - 1.FC Styrum (16:15)

12:50: In Gruppe 2 wurde es hingegen deutlich enger. So eng, dass am Ende gleich drei Mannschaften punktgleich an der Spitze lagen (je 9). Doch ärgern muss sich hier keiner: Da auch die zwei besten Gruppendritten weiterkommen und der SC Croatia in Gruppe 1 nur drei Zähler holte, feierten der Mülheimer SV als Gruppensieger sowie Titelverteidiger VfB Speldorf und der Kreisligist SV Heißen den Einzug in die Runde der besten Acht.

Hier geht es zu den Ergebnissen und Tabellen der ersten beiden Gruppen.

12:40: Die ersten Tickets für die Endrunde wurden also gestern bereits verteilt. Der Mülheimer FC wurde vor rund 1500 Zuschauern seiner Favoritenrolle in der Gruppe 1 gerecht und fuhr in vier Spielen vier Siege ein. Hinter dem Oberligisten sicherte sich Landesligist Blau-Weiß Mintard Platz zwei, der ebenfalls sicher für die Endrunde reicht.

12:30 Uhr: Herzlich Willkommen zu Tag zwei bei der 50. Mülheimer Hallenstadtmeisterschaft! Nachdem gestern bereits die ersten beiden Gruppen um die Endrunde im Januar spielten, komplettiert heute Gruppe 3 die Vorrunde in der Westenergie Sporthalle.