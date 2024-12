Kreisligist DJK Blau-Weiss hat bei der Hallenkreismeisterschaft das Catering übernommen. Wie das Speisenangebot aussieht, wie viele Helfer mitanpacken.

Wenn am Freitagabend (27. Dezember, ab 18 Uhr) im Schürenkamp der Anstoß zum Sparkassen Hallenmasters erfolgt, haben einige fleißige Hände der Gelsenkirchener Hallenstadtmeisterschaft bereits mehrere Schichten hinter sich.

Seit vergangenem Freitag sind etwa 15 bis 20 Mitglieder von DJK Blau-Weiss Gelsenkirchen mit dem Aufbau beschäftigt und sorgen zudem dafür, dass den Zuschauern kulinarische Leckerbissen angeboten werden können. Für fußballerische Highlights auf dem Spielfeld sorgen dann andere.

Der Klub aus Schalke ist in diesem Winter wieder einmal als Ausrichter der Hallenkreismeisterschaft dran. „Wir geben unser Bestes, damit sich die Besucher in den nächsten Tagen über einen schönen Jahresabschluss 2024 und einen schönen Jahresbeginn 2025 freuen dürfen“, sagt Kim Raschid, die Tochter des langjährigen Vorsitzenden Ralf Poddey. Sie hat die Koordination des Ganzen übernommen.

Obwohl es bei der DJK Blau-Weiss in der jüngeren Vergangenheit einige personelle Veränderungen auf administrativer Ebene gegeben hat, sind immer noch genug erfahrene Mitglieder im Klub, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch Kim Raschid fragt gerne bei ihnen nach, welche Mengen an Vorräten besorgt werden sollten.

Blau-Weiss Gelsenkirchen bietet ganze Bandbreite an

Sie ist zuversichtlich, dass es an nichts mangeln wird. „Vom Durstlöscher bis zu Mariacron decken wir alle Getränkearten ab“, merkt sie schmunzelnd an. Und verhungern muss auch niemand im Schalker Süden: Pommes Frites, Currywurst, Sucuk, Köfte, Kuchen und Bonbons sind nur eine kleine Auswahl der angebotenen Speisen.

Und falls doch mal etwas ausgehen sollte? „Wir liegen am Schürenkamp ziemlich zentral“, sagt Kim Raschid. „Dann besorgen wir Nachschub aus einem der Discounter in der Nähe.“ Ihr Tipp an die Fußballfreunde: „Sie sollen Spaß und Freude am Hallenmasters mitbringen. Der Rest läuft dann von alleine.“