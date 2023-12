Mitternachtscup: Erkenschwick enttrohnt - Geheimfavorit gewinnt

Sechsmal hat die SpVgg Erkenschwick den Mitternachtscup bereits gewonnen. Diesmal hat es nicht geklappt. Das Team von Magnus Niemöller unterlag im Finale.

Die SpVgg Erkenschwick ist der bisherige Rekordgewinner des Hertener Mitternachtscups. Diesmal musste das Team von Trainer Magnus Niemöller die Siegertrophäe aber abgeben.

In einem dramatischen Finale unterlag der Oberligist dem Landesligisten SSV Buer in der Sporthalle der Rosa-Parks-Schule in Herten mit 2:3 nach Neunmeterschießen. Nach dem Ende der Partie hatte es 2:2 gestanden. Dramatisch: Nacheinander verschossen alle Schützen beider Vereine. Erst mit dem letzten Versuch traf die SSV Buer und holte sich somit den Pokal nach Gelsenkirchen.

"Beide Mannschaften waren auch die besten Teams im Turnier und hatten den Finaleinzug verdient", bilanzierte Turnierorganisator Thorsten Gringel vom Gastgeber SpVgg Herten. "Witzigerweise hatten sich beide Teams auch schon im Auftaktspiel gegenübergestanden", sagte Gringel. "Auch da stand es am Ende 2:2".

Im vergangenen Jahr war das genauso. Damals hatten Erkenschwick und TuS Sinsen mit dem ersten Spiel das Turnier eröffnet und dann mit dem Finale auch beschlossen. Damals gewannen die "Schwicker". Erkenschwick, das ohne seinen Torjäger Stefan Oerterer angetreten war, verpasste somit die Titelverteidigung gegen den bereits vorher schon als Geheimfavorit betitelten Verein aus Buer.

Ausverkauftes Haus - Sehr fairer Turnierverlauf

Alle Spiele verliefen laut Gringel fair und es gab lediglich zwei Rote Karten gegen Torhüter, weil sie zu weit aus ihrem Kasten kamen und den Ball mit der Hand gespielt haben.

Nach einem Kurzurlaub will sich Gringel schon wieder um den Mitternachtscup im kommenden Jahr kümmern. "Die Halle war mit 1.000 Zuschauern erneut restlos ausverkauft. Bei der anschließenden Player's Party war Riesenstimmung. Das Spektakel ging wieder bis tief in die Nacht. Irgendwann mussten wir die Letzten sogar rausschmeissen", verriet Gringel und war mit dem Verlauf des Turniers vollkommen zufrieden.