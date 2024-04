Gefühlt täglich gibt es Neuigkeiten vom Oberligisten SpVgg Erkenschwick. Diesmal aus der Innenverteidigung.

Mike Jordan hat seinen Vertrag bei der SpVgg Erkenschwick verlängert und wir auch in der kommenden Saison am Stimberg auflaufen. Das teilten die "Schwicker" am Mittwoch, 24. April, mit.

Der 25-jährige Innenverteidiger gehört zum Stammpersonal von Trainer Magnus Niemöller und kam in dieser Oberliga-Saison in 28 Spielen zum Einsatz, wobei er vier Tore erzielen konnte.

Die bisherige Vita von Jordan, der mit 1,93 Metern Körpergröße Gardemaß für die Innenverteidigung mitbringt, liest sich für die Oberliga Westfalen eindrucksvoll. Bis zur U17 wurde er beim VfL Bochum ausgebildet, ehe er im Sommer 2016 in die U19 des SC Preußen Münster wechselte.

Ein Jahr später ging es weiter zur U19 von Rot-Weiß Oberhausen, wo er im Sommer 2018 den Sprung in die erste Mannschaft packte. In zwei Jahren lief er 22-mal in der Regionalliga West auf. Auch ein DFB-Pokalspiel steht in seiner Vita.

Weiter ging es im Sommer 2019 zur zweiten Mannschaft des FC Schalke 04, wo in einem Jahr elf weitere Regionalliga-Spiele hinzukamen. Insgesamt stand er 47-mal in der Regionalliga West auf dem Feld.

Über den SV Schermbeck und den FC Marl führte Jordans Weg schließlich an den Stimberg - wo er nun noch ein weiteres Jahr bleiben wird.

Zuletzt haben die "Schwicker" bereits die Vertragsverlängerungen von Christoph Kasak (seit 2020 bei der SpVgg Erkenschwick) und Christian Warnat, einem weiteren Defensivmann, bekanntgegeben. Auch Warnat ist nach seinem Wechsel von Grün-Weiß Nottuln seit Sommer 2020 ein "Schwicker".

Dazu hat die SpVgg bereits vier Neuzugänge an den Stimberg geholt. Zuletzt kam Aggelos Nikolaus Meselidis vom TSC Eintracht Dortmund. Tags zuvor verkündete der Oberligist den Transfer von Theofilaktos Simakis (vorher SV Lippstadt U19). Dazu kommen der 19-jährige Luis Oliver Schultz (Lüner SV) und Leon Bachmann (TVD Velbert).

Als Nächstes steht für die SpVgg Erkenschwick ein Heimspiel gegen den TuS Ennepetal an. Los geht es am Sonntag, 28. April, um 15:15 Uhr. Zuletzt gab es einen 4:0-Auswärtssieg beim SV Schermbeck.