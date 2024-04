Und weiter gehen die Personal-News bei der SpVgg Erkenschwick: Das nächste Duo hat über seine Zukunft am Stimberg entschieden.

Der Regionalliga-Aufstieg ist für die SpVgg Erkenschwick nach der 0:2-Pleite gegen Tabellenführer Sportfreunde Lotte erst einmal in die Ferne gerückt, personell sieht es dagegen gut aus: Mit Christoph Kasak bleibt der nächste Leistungsträger auch in der kommenden Saison am Stimberg.

"In den vergangenen Spielzeiten sorgte er mit seiner sportlichen Qualität und seiner Erfahrung auf und neben dem Platz dafür, dass wir unsere sportlichen Ziele erreichen konnten. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit dir", schreiben die "Schwicker" dazu.

Kasak spielt seit Sommer 2020 bei der SpVgg Erkenschwick. Zuvor stand er schon von 2014 bis 2016 am Stimberg unter Vertrag. Kasak stammt aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach und spielte in seiner Karriere auch schon für den ETB Schwarz-Weiß Essen, die SG Wattenscheid 09 und den TuS Haltern. Für die SGW und die Seestädter absolvierte der 1,90 Meter große Innenverteidiger 27 Partien in der Regionalliga West.

Zuvor hatte Erkenschwick bereits zudem die Verlängerung von Christian Warnat, einem weiteren Defensivmann, bekanntgegeben. Auch Warnat ist nach seinem Wechsel von Grün-Weiß Nottuln seit Sommer 2020 ein "Schwicker".

"Durch sein Tempo, Kampfgeist und seine Flankenläufe ist er in den vergangenen Jahren zu einer Stammkraft gereift. Wir freuen uns sehr darüber, dass er sich entschieden hat, ein weiteres Jahr für Schwarz-Rot zu spielen", schrieb die SpVgg dazu.

Dazu haben die "Schwicker" bereits vier Neuzugänge an den Stimberg geholt. Zuletzt kam Aggelos Nikolaus Meselidis vom TSC Eintracht Dortmund. Tags zuvor verkündete der Oberligist den Transfer von Theofilaktos Simakis (vorher SV Lippstadt U19). Dazu kommen der 19-jährige Luis Oliver Schultz (Lüner SV) und Leon Bachmann (TVD Velbert).

Als Nächstes steht für die SpVgg Erkenschwick ein Heimspiel gegen den TuS Ennepetal an. Los geht es am Sonntag, 28. April, um 15:15 Uhr. Zuletzt gab es einen 4:0-Auswärtssieg beim SV Schermbeck.