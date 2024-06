Eine schwache Europameisterschaft endet für die Italiener bereits in der ersten K.-o.-Runde. Gegen die Schweiz enttäuscht die Squadra Azzurra auf ganzer Linie.

Titelverteidiger Italien ist schon im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft ausgeschieden.

Das Team von Trainer Luciano Spalletti unterlag am Samstag in Berlin völlig verdient der Schweiz mit 0:2 (0:1). Vor 68 172 Zuschauern im Olympiastadion brachte Remo Freuler die Eidgenossen in der 37. Minute in Führung, Augsburgs Ruben Vargas (46.) entschied die Partie für den deutschen Vorrundengegner schon kurz nach der Pause.

Die Schweiz trifft im Viertelfinale am 6. Juli in Düsseldorf auf den Sieger der Partie England gegen die Slowakei.

Die Statistik zum Spiel

Schweiz: Sommer - Schär, Akanji, Rodríguez - Freuler, Xhaka, Rieder (71. Stergiou), Aebischer (90. Steffen) - Ndoye (77. Sierro), Embolo (77. Duah), Vargas (71. Zuber). Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (75. Cambiaso) - Fagioli (86. Frattesi), Cristante (75. Pellegrini), Barella (64. Retegui) - Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (46. Zaccagni).

Schiedsricher: Szymon Marciniak (Polen)

Tore: 1:0 Freuler (37.), 2:0 Vargas (46.)

Gelbe Karten: Barella, El Shaarawy, Mancini

Zuschauer: 71.000 (ausverkauft) in Berlin