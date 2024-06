Nach dem Last-Minute-Sieg zum Auftakt gewinnt Portugal diesmal souverän. Platz eins in der Gruppe ist nach dem problemlosen Erfolg gegen die Türkei vorzeitig perfekt.

Portugal hat als drittes Team bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland das Achtelfinale erreicht.

Die Mannschaft um den erneut torlosen Superstar Cristiano Ronaldo besiegte am Samstag in Dortmund die Türkei klar mit 3:0 (2:0) und steht damit vorzeitig als Sieger der Gruppe F fest. Nach dem sportlich für Portugal bedeutungslosen dritten Vorrundenspiel gegen Georgien geht es am 1. Juli mit dem Achtelfinale in Frankfurt gegen einen Gruppendritten weiter.

Vor 61 047 Zuschauern sorgten Bernardo Silva (21. Minute) sowie ein Eigentor von Samet Akaydin (28.) für die frühe Entscheidung zugunsten des Europameisters von 2016. Nach der Pause traf Bruno Fernandes (56.) nach Vorlage von Ronaldo. Die Türkei braucht im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien am Mittwoch noch einen Punkt, um sicher als Zweiter die K.o.-Runde zu erreichen.

Vor der Begegnung in Dortmund hatten Georgien und Tschechien 1:1 gespielt. Vor Portugal hatten bereits Gastgeber Deutschland sowie Spanien das Achtelfinale erreicht. Alle drei Teams haben ihre ersten beiden Vorrundenspiele gewonnen.

Die Statistik zum Spiel

Türkei: Bayindir - Celik, Akaydin (75. Demiral), Bardakci, Kadioglu - Calhanoglu, Ayhan (58. Yüksek) - Akgün (70. Güler), Kökcü (46. Yazici), Aktürkoglu (58. Yildiz) - Ba. Yilmaz

Portugal: Costa - João Cancelo (69. Semedo), R. Dias, Pepe (83. Antonio Silva), Mendes - Palhinha (46. R. Neves), Vitinha (88. J. Neves) - B. Silva, B. Fernandes, Leão (46. Neto) - Cristiano Ronaldo

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Tore: 0:1 B. Silva (21.), 0:2 Akaydin (28./Eigentor), 0:3 B. Fernandes (56.)

Gelbe Karten: Bardakci (2), Akaydin (1), Celik (1) / Leão (2), Palhinha (1)

Zuschauer: 61047