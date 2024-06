Spanien feierte in Gelsenkirchen am Donnerstag einen 1:0-Sieg über Italien in Gelsenkirchen - und die Fans Schalke 04 sowie Stürmerlegende Raúl.

Viel Kritik gab es für die Stadt Gelsenkirchen nach dem ersten EM-Spiel in der Schalke-Arena zwischen England und Serbien (1:0). Rund um die zweite Partie in der Spielstätte des Fußball-Zweitligisten blieben Störgeräusche weitgehend aus. Im Topspiel der Gruppe B zeigte Spanien am Donnerstagabend eine fulminante Leistung und besiegte Italien mit 1:0.

Naturgemäß waren neben Fans beider Nationalteams auch einige Schalke-Fans vor Ort; immer wieder waren vereinzelte Schalke-bezogene Gesänge im und rund ums Stadion zu hören. Aber auch aus Spanien angereiste Fußballanhänger sympathisierten offenbar mit dem in Gelsenkirchen beheimateten Revierklub.

In den Sozialen Medien veröffentlichten die Königsblauen mehrere kurze Videos aus der Fanzone im Gelsenkirchen-Buer, wo sich die Spanier schon tagsüber versammelt hatten und auf die Partie am Abend hinfieberten. In einem der Clips zu sehen: Eine Gruppe Fans in Spanien-Trikots, die ausgelassen Schalke-Rufe anstimmt - ausgestattet mit Fanartikel von S04. Einige von ihnen tragen Fischerhüte mit den Logos von Schalke und der Stadt Gelsenkirchen, einer schwenkt eine Fahne des Vereins.

König auf Schalke, Fans feiern "sehr friedliches" EM-Fest auf Gelsenkirchen

Als einer der mitgliederstärksten Fußballklubs der Welt und aufgrund der regelmäßigen Teilnahme am Europapokal in der Vergangenheit ist Schalke natürlich auch vielen Fans in Spanien ein Begriff. Mit dem FC Sevilla verbindet S04 eine Fan-Freundschaft. Zudem standen mehrere spanische Spieler einst in Gelsenkirchen unter Vertrag.

Der mit Abstand bekannteste von ihnen: Raúl. Der Stürmer, der ab 2010 zwei Jahre lang das königsblaue Trikot trug, genießt sowohl auf Schalke als auch in Spanien Legendenstatus, ist der zweitbeste Torschütze in der Geschichte der Nationalmannschaft. Fast schon logisch, dass der inzwischen 46-Jährige vor dem Italien-Spiel von seinen Landsleuten in Gelsenkirchen gefeiert wurde. "Raúl, die weiße (in Anlehnung an die Vereinsfarben von Real Madrid, d. Red.) Legende! Wir lieben dich!", ruft ein Fan in einem von Schalke veröffentlichten Video, ehe er mit seinen Begleitern laute "Raúl"-Gesänge folgen lässt.