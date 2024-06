Aktive Schalke-Spieler laufen nicht bei der EM auf, aber ehemalige S04-Pofis und Funktionäre sind bei der Euro 2024 in großer Zahl vertreten.

Wie viel Schalke steckt in der EM? Diese Frage ist beim ersten schnellen Blick schnell beantwortet: null. Erstmals seit 40 Jahren hat es kein aktueller Spieler der Königsblauen geschafft, Teil einer der teilnehmenden Nationalmannschaften zu sein.

Aber halt: Beim zweiten Blick steckt doch sehr viel Schalke in der Euro 2024. Der Zusatz „Ex“ spielt da eine große Rolle, aber die zahlreichen Ex-Spieler und -Funktionäre haben in ihren Jahren auf Schalke wichtige Entwicklungsschritte gemacht. Der Überblick vor dem EM-Start am Freitag.

Türkei

Vor wenigen Tagen standen noch zwei Ex-Schalker im Aufgebot der Türken. Doch dann zog sich Ozan Kabak im Vorbereitungsspiel in Bologna gegen Italien (0:0) einen Kreuzbandriss zu. Der 29-jährige Innenverteidiger wird damit auch seinem derzeitigen Klub TSG Hoffenheim mehrere Monate fehlen.

Bleibt der gebürtige Gelsenkirchener Kaan Ayhan, derzeit bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag. Der 29-Jährige spielte von 2009 bis 2016 auf Schalke. Vorstandsmitglied des türkischen Fußball-Verbandes ist übrigens Hamit Altintop – auch ein Ex-Schalker.

Kenan Karaman, vergangene Saison Schalkes Topscorer (13 Tore, neun Vorlagen), hatte bis zuletzt auf ein EM-Ticket gehofft, doch Nationaltrainer Montella setzt in der Offensive auf andere Profis. Bei der EM trifft die Türkei in Gruppe F auf Georgien (18. Juni in Dortmund), Portugal (22. Juni in Dortmund) und Tschechien (26. Juni in Hamburg).

Belgien

Mittlerweile ist längst nicht mehr geheim, dass Belgien wie immer als Geheimfavorit in die EM startet. Domenico Tedesco, noch immer ein von den Fans sehr geschätzter Schalke-Trainer zwischen 2017 und 2019, ist seit Anfang 2023 Nationaltrainer der Belgier. Seitdem sind die Roten Teufel ungeschlagen, zuletzt gab es ein 3:0 gegen Luxemburg am Samstag bei der EM-Generalprobe.

In der Vorrundengruppe E trifft Belgien auf die Slowakei, Rumänien und die Ukraine.

Österreich

Geballte Schalke-Power im Nachbarland: Der Trainerstab strotzt geradezu von S04-Vergangenheit. Nationaltrainer Ralf Rangnick, zwischen 2004 und 2005 und 2011 ein Königsblauer, berief unter anderem Onur Cinel (2012 bis 2023 als Jugendtrainer auf Schalke tätig) in sein Assistententeam, zu dem auch der einstige S04-Co-Trainer Peter Perchtold (2017 bis 2019) und der einstige Schalker Video-Analyst Lars Kornetka gehören.

Torwarttrainer Michael Gspurning war einst Schalker Torhüter (2015 bis 2016) in der Reserve und bei den Profis. Auf dem Spielfeld wird Michael Gregoritsch zugegen sein, der Stürmer war in der Rückrunde 2019/2020 eine Leihgabe des FC Augsburg.

Bei der EM wollen die Österreicher erstmals die schwere Vorrunde überstehen mit Frankreich, Niederlande und Polen als Gegner in der Gruppe D.

Schweiz

Gruppengegner der deutschen Elf wird die Schweiz sein. Und für die stürmt Breel Embolo. Der 27-Jährige, derzeit für die AS Monaco aktiv, ist noch immer Schalkes Rekord-Einkauf, 2016 kam er für ca. 26 Millionen Euro vom FC Basel. Ihr erstes Spiel in der Gruppe A bestreiten die Schweizer am Samstag in Köln gegen Ungarn. Am letzten Vorrunden-Spieltag treffen sie am 23. Juni in Frankfurt auf Gastgeber Deutschland.

Dänemark

Zwei Ex-Schalker streifen sich das Dänemark-Trikot über, Frederik Rönnow und Pierre-Emile Höjbjerg. Torwart Rönnow entging mit Union Berlin knapp dem Bundesliga-Abstieg, in der Saison 2020/21 war er mit S04 als Frankfurt-Leihgabe abgestiegen. Mittelfeldspieler Höjbjerg spielt mittlerweile in der Premier League bei Tottenham Hotspurs, auf Schalke hatte er in der Spielzeit 2015/16 als Bayern-Leihspieler nur bedingt überzeugt.

Bereits in EM-Form präsentierten sich die Dänen bei der 3:1-Generalprobe gegen das nicht qualifizierte Norwegen. Es trafen Höjberg (12. Minute) und Jannik Vestergaard (21.) sowie Leipzigs Yussuf Poulsen (90.). Der Europameister von 1992 startet am 16. Juni in Stuttgart gegen Slowenien in das Turnier. Danach geht es in Gruppe C gegen Vize-Europameister England (20. Juni) und Serbien (25. Juni). Bei der vergangenen EM hatten die Dänen überraschend das Halbfinale erreicht, das sie erst nach Verlängerung 1:2 gegen England verloren.

Kroatien

In der Rückrunde der Saison 2017/18 war Marco Pjaca von Juventus Turin an Schalke ausgeliehen worden. Der 29-jährige Stürmer spielt nun für HNK Rijeka in Kroatien. Die Kroaten hatten sich zuletzt mit dem sechsten Sieg in Folge auf die EM eingestimmt. Das Team von Trainer Zlatko Dalic setzte sich im letzten Test in Oeiras gegen Portugal mit 2:1 (1:0) durch. In der Vorrunde geht es in der Gruppe B gegen Spanien, Albanien und Italien.

Deutschland

Nein, der EM-Gastgeber wird nicht vergessen. Schließlich starteten Manuel Neuer und Leroy Sané auf Schalke ihren Aufstieg zu Deutschlands Topstars. Kapitän İlkay Gündoğan ist gebürtiger Gelsenkirchener und absolviert auch eine Spielzeit in der Schalker Jugend. Alexander Nübel wurde kurz vor dem EM-Start noch als vierter Torhüter gestrichen.

Georgien

Ein weiterer Funktionär: Levan Kobiashvili ist Präsident des georgischen Fußballverbandes und eine Schalker Legende. Von 2003 bis 2009 spielte er auf Schalke, wo Georgien am 26. Juni gegen Portugal spielen wird.