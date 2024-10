Nach zwei Pleiten droht bei Schalke 04 der Effekt durch den Trainerwechsel zu verpuffen. Diese Elf schickt Kees van Wonderen im DFB-Pokal gegen Augsburg ins Rennen.

Der FC Schalke 04 beginnt seinen königsblauen Doppelpack im Süden mit der deutlich schwierigeren Aufgabe: Im DFB-Pokal geht es beim Bundesligisten FC Augsburg in der 2. Runde nicht nur um den Achtelfinal-Einzug, sondern auch um eine Einnahme in siebenstelliger Höhe.

Doch ob Außenseiter Schalke das Spiel wirklich gewinnen kann (18 Uhr/Sky)? Die Aufstellung von Trainer Kees van Wonderen lässt vermuten, dass die Königsblauen selbst die Zweitliga-Aufgabe in Ulm (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) als deutlich wichtiger einschätzen.

Vize-Kapitän Paul Seguin, beim 3:4 gegen Fürth am Samstag noch Torschütze, sitzt nur auf der Bank. Weitere Stammspieler - Ron Schallenberg, Moussa Sylla und Amin Younes - stehen nicht einmal im Kader. Nach Auskunft der Schalker ist der Einsatz des Trios auch in Ulm fraglich. Lino Tempelmann, zuletzt zweimal in der Startelf, ist nicht dabei, weil seine Belastung gesteuert wird.

Schalkes Startelf stellte sich deshalb von selbst auf, auf der Bank sitzen zwei Torhüter (Thorben Hoffmann, Luca Podlech) und zwei U23-Spieler (Seok-Ju Hong, Tim Schmidt). In der Oldie-Innenverteidigung verteidigt Marcin Kaminski neben Tomas Kalas. Kaminski letzter Startelf-Einsatz liegt schon etwas länger zurück.

In beiden Spielen dieser Süd-Tour wird der Schalker Coach wie angekündigt mit Torhüter Justin Heekeren planen. In den ersten beiden Spielen unter dem neuen Trainer stand Ron-Thorben Hoffmann zwischen den Pfosten. "Justin kann jetzt zeigen, wie seine Persönlichkeit ist und wie er mit Feedback umgeht", erklärte der Niederländer seine ungewöhnliche Maßnahme.

So spielen der FC Augsburg und Schalke 04:

FC Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck - Wolf, Onyeka, Jakic, Giannoulis - Rexhbecaj - Tietz. Trainer: Thorup

Schalke 04: Heekeren - Bulut, Kalas, Kaminski, Murkin - Bachmann - Grüger, Mohr - Aydin, Donkor - Karaman.

Schiedsrichter: Willenborg