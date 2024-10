Der FC Schalke 04 spielt am Dienstagabend (29. Oktober, 18 Uhr) beim FC Augsburg. Beim FCA steht ein Mann im Kader, der in der letzten Saison noch für S04 spielte.

Yusuf Kabadayi, dieser Name wird den Fans des FC Schalke 04 ein Begriff sein. In der Saison 2023/2024 stürmte die Leihgabe des FC Bayern München für den S04 und erzielte in 24 Einsätzen vier Tore.

Im Sommer wechselte der gebürtige Münchner Kabadayi zum FC Augsburg und trifft nun am Dienstag (29. Oktober, 18 Uhr) in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Schalke.

"Für mich war die gesamte Zeit eine einzigartige Erfahrung. Schalke 04 ist ein großer Verein, mit großartigen Fans. Die Anerkennung, die ich dort gespürt habe, das war schon eine krasse Erfahrung. Auch die Spiele in der Schalker Arena sind etwas Besonderes, denn jedes Spiel ist dort ausverkauft", sagte der Stürmer im Interview mit dem "Augsburger Stadionkurier".

Zu Schalke-Kapitän Kenan Karaman hat der Deutsch-Türke ein besonderes Verhältnis. "Ich freue mich eigentlich auf jeden, das wäre jetzt schwer alle einzeln aufzuzählen. Wenn ich mich für eine Person entscheiden muss, dann freue ich mich aber am meisten auf Kenan Karaman", verriet Kabadayi.

Der Angreifer hat großen Respekt vor dem kriselnden Zweitligisten aus Gelsenkirchen und erwartet ein enges Pokalspiel, welches am Ende aber der FCA gewinnen wird. "Ich will natürlich weiterkommen, da denke ich an mein Team und an mich selbst – auch wenn mein Ex-Verein dann ausscheidet. Natürlich wird der FCA ins Achtelfinale einziehen! Wir gewinnen mit 1:0." In den ersten Monaten lief es für Kabadayi noch nicht so rund in Augsburg. Er hat erst vier Bundesligaspiele über insgesamt nur 42 Spielminuten bestritten. Immerhin: Gegen den FC St. Pauli gelang ihm ein Tor. "Ich fühle mich in Augsburg ganz gut, denn wir haben wirklich eine coole Truppe. Ich habe ja auch schon mein erstes Tor geschossen und fühle mich sehr wohl hier. Jetzt hoffe ich auf noch mehr Spielzeit und natürlich weitere Tore, um dem Team beim Erreichen unserer Ziele zu helfen."

Das jüngste Ziel steht bevor: Kabadayi und Co. wollen den FC Schalke 04 aus dem DFB-Pokal schießen.