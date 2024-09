Die 2. Runde im DFB-Pokal ist angesetzt. Schalke und der BVB spielen am selben Tag, aber nur Dortmund läuft im Free-TV.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die zweite DFB-Pokalrunde der Saison 2024/2025 zeitgenau angesetzt.

Am Dienstag (29. Oktober) und am Mittwoch (30. Oktober) werden jeweils acht Partien ausgetragen. Der FC Schalke 04 (18 Uhr beim Bundesligisten FC Augsburg) und Borussia Dortmund (20:45 Uhr beim Bundesligisten VfL Wolfsburg) spielen jeweils am Dienstag.

Die ARD überträgt am Dienstag, 29. Oktober (ab 20.45 Uhr), das Bundesligaduell in der Volkswagen Arena zwischen dem VfL Wolfsburg und dem BVB, das ZDF am Mittwoch, 30. Oktober (ab 20.45 Uhr), den Auftritt von Rekordpokalsieger FC Bayern München beim 1. FSV Mainz 05. Sky überträgt wie gewohnt alle 16 Partien der zweiten Pokalrunde live.

Eröffnet wird die zweite Hauptrunde am Dienstag, 29. Oktober (ab 18 Uhr, live auf Sky), mit vier Spielen: Unter anderem dabei: Der einzig noch verbliebene Regionalligist Kickers Offenbach. Die von Christian Neidhart trainierte Mannschaft trifft nach dem Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg erneut auf einen Zweitligisten, diesmal auf den Karlsruher SC.

Die Ansetzungen der 2. Pokalrunde in der Übersicht

Dienstag, 29.10.2024, 18 Uhr

Bayer 04 Leverkusen - SV Elversberg

Kickers Offenbach - Karlsruher SC

FC Augsburg - FC Schalke 04

RB Leipzig - FC St. Pauli

Dienstag, 29.10.2024, 20:45 Uhr

VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern

1. FC Köln - Holstein Kiel

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth

Mittwoch, 30.10.2024, 18 Uhr

SC Freiburg - Hamburger SV

Hertha BSC - 1. FC Heidenheim

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

SC Paderborn - Werder Bremen

Mittwoch, 30.10.2024, 20:45 Uhr

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin

TSG Hoffenheim - 1. FC Nürnberg

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98

1. FSV Mainz 05 - Bayern München