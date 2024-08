Der DFB-Pokal hat kaum Überraschungen erlebt, dafür ging es auf den Rängen hoch her. In Sachen Quantität hat der BVB Maßstäbe gesetzt.

Wow, das ist mal eine Marke. Das Internetportal "Die falsche Neun" hat die Auswärtsfahrerzahlen vom DFB-Pokal-Wochenende zusammengetragen und Borussia Dortmund steht an der Spitze.

Rund 40.000 Gästefans haben sich das 4:1 des Bundesligisten bei Regionalliga-Nord-Vertreter Phönix Lübeck angeschaut. In Erwartung eines solchen Andrangs fand das Spiel nicht am heimischen Buniamshof, sondern im Hamburger Volksparkstadion statt. Mit 50.971 Zuschauern war das Spiel gleichzeitig das Bestbesuchteste des Wochenendes.

"Es ist wichtig, in der ersten Runde dominant zu spielen und nichts anbrennen zu lassen. Wir haben über 1000 Pässe gespielt, da kann in so einem Spiel auch mal die Konzentration nachlassen", sagte BVB-Trainer Nuri Sahin bei Sky.

Neuzugang Waldemar Anton (3.), Emre Can (31./Foulelfmeter) und Julian Brandt (45.+2) trafen in der ersten Hälfte im fast ausverkauften Volkspark, in den die Lübecker für ihr Jahrhundertspiel, wie bereits erwähnt, gezogen waren. Julien Duranville (62.) konterte im zweiten Durchgang den Anschlusstreffer durch Obina Iloka (55.).

Ein rundum gelungener Nachmittag also für die rund 40.000 Gästefans. Tags zuvor hatten auch die Zweitplatzierten im Ranking ihren Spaß: die Fans des 1. FSV Mainz 05. Rund 7500 Rheinhessen traten am Freitagabend den kurzen Weg über die Rheinbrücke nach Wiesbaden an, um ihren Klub zu unterstützen. Trotz zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand siegte der FSV mit 3:1 nach Verlängerung.

Ganz so weit kam es beim FC Schalke 04 nicht. Bei Oberligist VfR Aalen schossen Kenan Karaman (31.) und Tobias Mohr (68.) einen glanzlosen 2:0-Sieg heraus. Das haben sich 6500 Schalke-Fans aus der Nähe angeschaut - ein mit dem 1. FC Kaiserslautern (mit 6500 Gästefans beim 2:1 in Ingolstadt) geteilter dritter Platz.

Den fünften Platz nimmt derweil der 1. FC Köln ein. Den 3:2-Sieg nach Verlängerung haben sich 6000 Anhänger der Domstädter im Stadion am Hardtwald angeschaut.