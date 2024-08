Wenn es keine große Überraschung mehr gibt, werden die ersten drei Ligen in der 2. Runde im DFB-Pokal unter sich sein. Gelost wird Anfang September.

Noch sechs Partien sind in der ersten Runde im DFB-Pokal auszutragen. Was auffällt: Aktuell steht kein Klub, der unterhalb der 3. Liga spielt, in der 2. Runde.

In den sechs offenen Begegnungen gibt es nur noch drei Teams, die daran was ändern können. Die TuS Koblenz (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar), Kickers Offenbach (Regionalliga Südwest) und Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost).

Kurz nachdem die Partien gespielt sind, wird die 2. Runde bereits ausgelost. Die 16 Spiele sind für den 29. und 30. Oktober angesetzt, an jedem Tag finden jeweils acht Partien statt.

Am 1. September erfahren die Klubs, gegen wen es in Runde zwei geht. Im Fußballmuseum in Dortmund geht die Auslosung im ZDF ab 17:10 Uhr über die Bühne.

Gelost wird aus zwei Töpfen, wobei Topf 2, in dem nicht die Bundesligisten und die Zweitligisten vertreten sind, sehr klein ist mit Dresden und Bielefeld. Ist der Topf zwei leer, wird nur aus einem gezogen. Der zuerst gezogene Klub hat dann immer Heimrecht.

Diese Mannschaften stehen in der 2. Runde im DFB-Pokal

Bundesliga: TSG Hoffenheim, FSV Mainz, FC St. Pauli, Bayern München, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Heidenheim, RB Leipzig, SC Freiburg, Union Berlin, Borussia Dortmund, Holstein Kiel, FC Augsburg

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth, 1. FC Kaiserslautern, FC Schalke 04, 1. FC Nürnberg, Jahn Regensburg, SC Paderborn, SV Elversberg, Hertha BSC, SV Darmstadt 98, 1. FC Köln, Karlsruher SC, Hamburger SV

3. Liga: Arminia Bielefeld, Dynamo Dresden

Diese sechs Erstrunden-Partien sind noch offen

Montag, 19.08.2024, 18 Uhr

Energie Cottbus - Werder Bremen

TuS Koblenz - VfL Wolfsburg

Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg

Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt 20:45 h

Dienstag, 27.08.2024, 20:45 Uhr

Preußen Münster - VfB Stuttgart

Mittwoch, 28.08.2024, 18 Uhr

Carl Zeiss Jena - Bayer 04 Leverkusen

Die weiteren Termine in der Übersicht

2. Runde: 29./30. Oktober 2024

Achtelfinale: 3./4. Dezember 2024

Viertelfinale: 4./5. Februar und 25./26. Februar 2025

Halbfinale: 1./2. April 2025

Finale: 24. Mai 2025