Ab 15.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) trifft Rot-Weiss Essen in der 1. Runde des DFB-Pokal auf RB Leipzig. Wir haben die Aufstellungen.

Ab 15.30 Uhr geht es los: Rot-Weiss Essen bittet dann vor 17.200 Zuschauern RB Leipzig zum heißen DFB-Pokal-Tanz im Stadion an der Hafenstraße.

Bis auf Tom Moustier (Mittelfußbruch), Robbie D'Haese (Muskelfaserriss) und Stürmer Moussa Doumbouya (Leistenprobleme) kann RWE-Trainer Christoph Dabrowski aus dem Vollen schöpfen.

Dabrowski nimmt im Vergleich zu den ersten beiden Ligaspielen gegen Alemannia Aachen (1:2) und Hannover 96 II (3:1) nur einen Wechsel vor. Ekin Celebi nimmt auf der Bank Platz, dafür rückt Eric Voufack auf die Linksverteidiger-Position.

Die Aufstellungen in der Übersicht

Rot-Weiss Essen: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich, Voufack - Müsel, Kaparos, Safi, Brumme - A. Arslan, Vonic

Bank: Springer (Tor), Wienand (Tor), Celebi, Kaiser, Kourouma, Swajkowski, Berisha, Eisfeld, Wintzheimer

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Klostermann, Orban, Raum - Kampl, Seiwald, A. Haidara, Xavi - Openda, Sesko

Bank: Vandevoordt (Tor), Zingerle (Tor), Henrichs, Lukeba, Gebel, Jatta, Nusa, Silva

Das sagten die Verantwortlichen vor dem Spiel

Christoph Dabrowski (Rot-Weiss Essen): "Von 100 Spielen würden wir wahrscheinlich 99 verlieren. Man ist aber natürlich auf der Suche nach dem Momentum und dem Quäntchen Glück, um dieses eine Spiel zu erwischen. Wir freuen uns auf das Spiel und auf einen Top-Gegner. Wir wollen mit der Hafenstraße im Rücken einen leidenschaftlichen Pokalauftritt hinlegen.

Es wartet ein anderer Wettbewerb, ein anderer Gegner und eine große Herausforderung auf uns. Ich würde von einer Konstellation David gegen Goliath sprechen. Leipzig war in den letzten Jahren eine absolute Pokalmannschaft, die auch zweimal den Titel gewonnen hat. RB Leipzig ist eine sehr intensive Mannschaft, die sehr facettenreich Fußball spielt, ein gutes Umschaltspiel hat und auch mit dem Ball was anfangen kann. Wir müssen sehr kompakt sein und die Momente nutzen, die uns der Gegner vielleicht anbietet. Ballbesitz werden wir wahrscheinlich nicht viel haben, wir müssen bereit sein, zu leiden."

Rouven Schröder (RB Leipzig, Sportdirektor): "Ich habe dort selbst noch gespielt. Hafenstraße ist immer emotional – wir dürfen uns auf ein hitziges Spiel einstellen. Wir bleiben demütig, bereiten uns gewissenhaft vor und wissen, was dort auf uns wartet. Essen ist im Rhythmus, hat bereits zweimal in der Liga gespielt. Auf den Rängen wird es laut werden. Also: Da kommt ein richtiger Härtetest auf uns zu. Wir werden das Spiel voll fokussiert angehen."