Am 16. August geht der DFB-Pokal in eine neue Runde. Wo werden die Fußballspiele übertragen? Überblick von der ersten Hauptrunde bis zum Finale.

Die DFB-Pokalsaison 2024/25 steht in den Startlöchern. 64 Mannschaften gehen ins Rennen um den wichtigsten deutschen Vereinspokal, den sich in der vergangenen Saison Double-Sieger Bayer Leverkusen gesichert hat. Los geht es mit den Spielen der ersten Hauptrunde von Freitag, 16. August bis Montag, 19. August. Mit dabei sind neben den Vereinen aus der 1. und 2. Bundesliga auch Mannschaften aus der 3. Liga und Amateurvereine. Wir geben den Überblick, welche Sender und Streaminganbieter die Live-Spiele und Zusammenfassungen in der DFB-Pokalsaison 2024/25 zeigen.

Die Übertragungsrechte des DFB-Pokals wurden zur Saison 2022/23 neu vergeben und sind bis zur Saison 2025/26 gültig. Aus dem TV-Verwertungskonzept des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) geht hervor, dass ARD/ZDF und Sky Rechte für die Live-Spiele besitzen. Sky zeigt alle 63 Spiele live und in der Konferenz, dafür ist allerdings das kostenpflichtige Sky-Sport-Abo notwendig.

Wie viel kostet das Sky-Abo für alle Spiele?

Sky Sport kann nur im Zusammenhang mit Sky Entertainment gebucht werden und kostet im Jahresabo monatlich 25 Euro, ab dem zweiten Jahr 28 Euro. Enthalten sind neben dem DFB-Pokal unter anderem auch die Premier League oder die Formel 1. Beim Anbieter WOW, der ebenfalls zu Sky gehört, gibt es das Abo auch in der monatlich kündbaren Option – dann für 30 Euro im Monat.

15 Spiele sind darüber hinaus im Free-TV sehen – gerade zu Beginn des Wettbewerbs mit vielen Spielen laufen aber nur ausgewählte Partien bei ARD/ZDF. Die Chance, das Spiel seiner Lieblingsmannschaft zu sehen, die womöglich auch noch unterklassiger spielt, ist eher gering. Die beiden Halbfinals und das Finale in Berlin werden allerdings garantiert im Free-TV gezeigt.

Die Free-TV-Übertragungen der ersten Hauptrunde im Überblick

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals finden 32 Spiele statt - vier davon werden live im Free-TV übertragen. Das Duell zwischen Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 und dem FC Bayern München läuft am Freitag um 20.45 Uhr im ZDF. Das zweite Live-Spiel im frei empfangbaren Fernsehen zeigt die ARD am Montag, wenn Eintracht Braunschweig auf die Frankfurter Eintracht trifft.

In der ersten Pokalrunde gibt es noch eine Besonderheit: Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart greifen erst später in den Wettbewerb ein, da beide Teams während der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde im Supercup aufeinander treffen (Samstag, 17. August). Stuttgart gastiert am Dienstag, 27. August, bei Preußen Münster (20.45 Uhr, ARD). Am Mittwoch folgt der Auftritt von Leverkusen in Jena (20.45 Uhr, ZDF).

Welche weiteren Spiele werden im Free-TV übertragen?

Klar ist, dass ARD und ZDF 15 Spiele im DFB-Pokal im Free-TV zeigen - welche Partien genau, wird von den Sendern erst im laufenden Wettbewerb festgelegt. Faktoren für Spiele im Free-TV sind unter anderem die Attraktivität der Mannschaften oder Partien, bei denen ein Underdog aus einer unteren Liga gegen große Bundesligisten spielt. So wie es bei 1. FC Saarbrücken in der vergangenen Saison der Fall war. Allerdings steht bereits fest, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten die Spiele im Free-TV übertragen werden. Nachfolgend die Übersicht:

Zweite Hauptrunde

Die Spiele der zweiten Hauptrunde werden am Dienstag, 29. Oktober und Mittwoch, 30. Oktober ausgetragen. Die genauen Begegnungen stehen erst nach den Spielen der ersten Runde fest. Klar ist, dass ARD und ZDF jeweils ein Spiel um 20.45 Uhr im Free-TV zeigen.

Achtelfinale

Drei Achtelfinale-Begegnungen sind im Free-TV zu sehen: Am Dienstag, 3. Dezember und Mittwoch, 4. Dezember übertragen ARD und ZDF jeweils ein Live-Spiel um 20.45 Uhr. Auch ein Spiel um 18 Uhr wird live im Free-TV zu sehen sein – an welchem der beiden Spieltage die Übertragung stattfindet, ist allerdings noch nicht klar. Eine Rolle dabei spielt auch die Attraktivität der jeweiligen Duelle.

Viertelfinale

Das Viertelfinale findet bereits im Jahr 2025 statt und ist in zwei Blöcke aufgeteilt: Am Dienstag, 4. Februar und Mittwoch, 5. Februar sowie am Dienstag, 25. Februar und Mittwoch, 26. Februar werden die Spiele ausgetragen. Bis auf das Spiel am 4. Februar sind alle Viertelfinalbegegnungen um 20.45 Uhr im Free-TV zu sehen.

Halbfinale und Finale

Beide Begegnungen der Halbfinals werden am Dienstag, 1. April und Mittwoch, 2. April, um 20.45 Uhr im Free-TV zu sehen sein, ebenso das Finale am Samstag, 24. Mai in Berlin.