Champions League: BVB mit Kantersieg, U19 auch - Leverkusen siegt, Stuttgart nur Remis

Für die deutschen Champions-League-Vertreter war der Dienstagabend ein erfolgreicher Tag im Europapokal.

Der VfB Stuttgart machte am Dienstag den Anfang: Für die Schwaben langte es nach der 1:3-Niederlage am 1. Spieltag bei Real Madrid gegen Sparta Prag nur zu einem 1:1-Remis.

VfB-Kapitän Atakan Karazor, der in den nächsten Tagen wohl sein Debüt für die türkische Nationalmannschaft geben wird, meinte: "In der ersten Hälfte sind wir etwas schwer in die Partie reingekommen. Die Ruhe am Ball hat uns zum Teil gefehlt und dadurch haben wir den Gegner stark gemacht. Wir sind jedoch aus dieser Phase gut rausgekommen und hatten unsere Chancen. Gegen tiefstehende Gegner müssen wir etwas zielstrebiger werden. Jeder von uns will erfolgreich sein. Es ist daher heute nicht komplett zufriedenstellend, wir nehmen den Punkt aus dem ersten Champions-League-Heimspiel nach so langer Zeit jedoch mit und werden daraus lernen und darauf aufbauen. Großen Respekt an unsere Fans, sie haben uns getragen. Die Atmosphäre war unglaublich. Schade, dass wir heute keinen Sieg einfahren konnten."

Ab 21 Uhr waren dann Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen im Einsatz. Die Leverkusener taten sich gegen ein defensivstarkes AC Mailand lange Zeit schwer. Victor Boniface (51.) erlöste dann den Deutschen Meister mit dem 1:0-Treffer. Es blieb auch bei diesem Ergebnis.

Eine Gala sahen derweil die Fans im Signal-Iduna-Park. Borussia Dortmund vermöbelte Celtic Glasgow mit 7:1.

Borussia Dortmunds U19 konnte am zweiten Spieltag der Youth-League-Ligaphase ein Ausrufezeichen setzen. Das Team von Trainer Mike Tullberg bezwang den Nachwuchs von Celtic Glasgow mit 4:0 in Dortmund-Brackel. Für Schwarzgelb erfolgreich waren Almugera Kabar, Ousmane Diallo, Kjell Wätjen und Mussa Kaba. Auchkonnte am zweiten Spieltag der Youth-League-Ligaphase ein Ausrufezeichen setzen. Das Team von Trainer Mike Tullberg bezwang den Nachwuchs von Celtic Glasgow mit 4:0 in Dortmund-Brackel. Für Schwarzgelb erfolgreich waren Almugera Kabar, Ousmane Diallo, Kjell Wätjen und Mussa Kaba. Borussia Dortmund U19: Lisewski - Benkara (87. Adamczyk), Meiser, Feddersen, Kabar - Kaba - Campbell (87. Niziolek), Cherny, Wätjen, Diallo (69. Tazemeta) - Dzonga (56. Etcibasi) Tore: 1:0 Kabar (21.), 2:0 Diallo (55.), 3:0 Wätjen (65.), 4:0 Kaba (90.)

Emre Can, Felix Nmecha, Karim Adeyemi (3) und Serhou Guirassy trafen für die Westfalen, die schon am 1. Spieltag beim Club Brügge erfolgreich waren und somit die Tabellenführung übernahmen. Vor 81.365 Zuschauer im ausverkauften Dortmunder Stadion traf Daizen Maeda (9.) für den Gast aus Schottland.

Die Statistik zum Spiel

Borussia Dortmund: Kobel – Couto (61. Bensebaini), Anton, Schlotterbeck, Ryerson – Can, Groß (61. Nmecha) – Adeyemi (48. Duranville), Brandt (61. Beier), Gittens – Guirassy (70. Sabitzer)

Celtic Glasgow: Schmeichel – Johnston (86. Ralston), Trusty, Scales, Taylor (46. Valle) – McGregor – Engels, Bernardo (46. Hatate) – Kühn (63. Yang), Furuhashi (63. Idah), Maeda

Schiedsrichter: Sanchez Martinez (Spanien)

Tore: 1:0 Can (7., Foulelfmeter, Schmeichel an Gittens), 1:1 Maeda (9., Engels), 2:1 Adeyemi (11., Brandt), 3:1 Adeyemi (29., Schlotterbeck), 4:1 Guirassy (40., Foulelfmeter, Engels an Adeyemi), 5:1 Adeyemi (42.), 6:1 Guirassy (66., Schlotterbeck), 7:1 Nmecha (79., Duranville)

Gelbe Karten: Groß, Bensebaini – Schmeichel, Hatate

Zuschauer: 81.365 (ausverkauft),