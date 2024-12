Der TuS Erndtebrück und der DSC Wanne-Eickel stellen ihre ersten Neuzugänge vor. Für den einen ist die Westfalenliga 2 bereits bekanntes Terrain.

An Silvester haben der TuS Erndtebrück und der DSC Wanne-Eickel ihre ersten Neuzugänge für die Rückrunde in der Westfalenliga 2 bekannt gegeben. Während die Wanne-Eickeler einen Rückkehrer begrüßen, setzt Erndtebrück auf einen Liga-Neuling.

Der TuS, der sich wie schon in der vergangenen Rückrunde mehr als schwer tut und derzeit auf einem Abstiegsplatz steht, verpflichtete Shota Nagano. Der 23-jährige Flügelspieler kommt vom SV Kurdistan Düren aus der Landesliga Mittelrhein 2. Dort erzielte er in 15 Spielen glatte zehn Tore und bereitete noch fünf weitere vor.

„Shota wollten wir eigentlich schon im Sommer verpflichten, da er ein sehr schneller und technisch starker Offensivspieler beziehungsweise Stürmer ist, das hat aber leider nicht geklappt. Umso mehr freut es mich, dass es nun bereits im Winter geklappt hat“, sagte Holger Lerch, Sportlicher Leiter beim TuS Erndtebrück, auf der Vereins-Homepage.

Nagano wurde in Japan ausgebildet und machte in Düren seine ersten Schritte im deutschen Amateur-Fußball. Durch seine Offensivstärke soll er dabei mithelfen, die strauchelnden Erndtebrücker weiter in der Westfalenliga 2 zu halten.

Dort will auch der DSC Wanne-Eickel in der kommenden Saison spielen. Der Tabellen-Zwölfte hat sich dafür die Dienste von Mittelfeldspieler Luca Robert für die Rückrunde gesichert. Der 24-Jährige war 2019 aus der Jugend des TSV Marl-Hüls nach Wanne-Eickel gewechselt. Vor der vergangenen Saison war er vom DSC zum SV Schermbeck in die Oberliga Westfalen gewechselt. Dort kam er in dieser Spielzeit nur zu vier Einsätzen über 139 Minuten. In der vergangenen Saison waren es noch 26 Spiele gewesen.

„Ich freue mich wieder beim DSC zu spielen und wieder gemeinsam mit ein paar alten Freunden zusammen zu spielen“, sagte Robert. „Ich hoffe, dass wir zusammen eine gute Rückrunde spielen werden.“