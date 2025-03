Der DSC Wanne-Eickel befindet sich in der Westfalenliga 2 im Kampf um den Klassenerhalt. Erst kürzlich gab es einen Trainerwechsel. Neu-Trainer Davide Basile blickt auf die Situation.

Der DSC Wanne-Eickel ist in der Westfalenliga 2 ist noch lange nicht gesichert. Mit nur sechs Siegen, zwei Unentschieden und 13 Niederlagen weist die Mannschaft von Trainer Davide Basile eine eher durchwachsenere Bilanz auf.

Diese verbessert sich auch nicht durch den aktuellen Negativ-Trend. Vier Spiele in Folge gingen allesamt verloren. Elf Tore musste man in diesen hinnehmen. Zuletzt gab es eine Niederlage beim FC Brünninghausen (2:4).

"Das war ein schwieriges Spiel, wo wir wegen der internen Problematik beim FC Brünninghausen nicht wussten, was uns erwartet. Wir haben aber vorher gesagt, wer da auf dem Feld steht, kann uns egal sein. Wichtig war, dass wir unsere Leistung bringen. Wir haben die erste Viertelstunde ein Chancenplus von vier bis fünf Großchancen gehabt. Mein Eindruck war, dass wir uns nach 15 Minuten zu sicher waren, dass wir das Spiel gewinnen. Wir haben uns dann da einfach nicht mehr auf die Basics konzentriert und schlichtweg vergessen, die Konter der Gegner vernünftig zu verteidigen", erklärt der Coach.

Für Basile war es das erste Spiel als Cheftrainer an der Seitenlinie in dieser Saison. Vor etwa einer Woche gab der Verein bekannt, dass Wanne-Eickel und der vorherige Trainer Pascal Beilfuß getrennte Wege gehen. Der bis dato Co-Trainer Basile übernimmt bis zum Saisonende. Es ist nicht das erste Mal, dass er interimsweise den Klub übernimmt. Schon in der Saison 2022/23 sprang er im Saisonendspurt ein.

Nun soll mit Basile erneut der Klassenerhalt gesichert werden. Dieser kann auch schon ausmachen, was sich konkret ändern muss: "Wir müssen es jetzt hinkriegen, die einfachen Dinge wieder gut zu machen. Basics wie Laufbereitschaft, Zweikämpfe zu führen, clevere taktische Fouls einzubringen und dass der Gegner nicht so leicht gegen uns die Tore schießen kann."

Mit 20 Punkten steht der DSC aktuell auf dem 13. Tabellenplatz - und damit über dem Strich. Doch der Abstand auf einen Abstiegsplatz beträgt nur zwei Punkte. Eine schwere Situation, die man im Verein aber bereits kennt.

"Wir sind es aus den letzten beiden Jahren gewohnt, im Abstiegskampf zu sein. Da haben die Jungs in den letzten Jahren auch immer Moral bewiesen und am Ende des Tages immer noch zeigen, was sie können. Ich glaube, dass wir diese Qualität in der Mannschaft haben. Deswegen bin ich davon zu 100% überzeugt, dass wir am letzten Spieltag auf jeden Fall nicht unterm Strich stehen werden", erklärt Basile.

Damit dies gelingt und der Abstand noch unten endlich vergrößert werden kann, muss am nächsten Spieltag (30. März) gegen den Tabellenletzten, den Lüner SV, unbedingt ein Sieg her.

"Wenn man die Tabellenkonstellation betrachtet, ist es extrem wichtig, dass wir zumindest punkten und nicht verlieren, sodass wir den Abstand zu Lünen gleich behalten können. Lünen hat sich im Winter zwar sehr gut verstärkt, aber das sollte in der Partie nicht im Kopf der Jungs sein. Wir müssen uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren und auf uns den Fokus legen."