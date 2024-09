Die TSG Sprockhövel ist in der Westfalenliga 2 nicht aus dem Tritt zu bringen. Am Tabellenende warten der Lüner SV und der TuS Erndtebrück weiter auf den ersten Sieg.

Das am spätesten angepfiffene Spiel an diesem 7. Spieltag der Westfalenliga 2 hat mit Sicherheit die meisten Blicke auf sich gezogen. Oberliga-Absteiger TSG Sprockhövel empfing den ambitionierten Aufsteiger Westfalia Herne. Am Ende hatte die TSG die Nase vorn.

Nach dem 2:1 (2:0) gegen Herne bleibt Sprockhövel an der Tabellenspitze und hat weiterhin keine Niederlage zu verzeichnen. Für die Westfalia war es ein kleiner Rückschritt.

Von Fortschritten träumen der Lüner SV und der TuS Erndtebrück schon seit einigen Spieltagen. Beide konnten bislang noch keinen Saisonsieg einfahren. Und es wird auch erst am kommenden Wochenende funktionieren können.

Der Lüner SV musste sich nach einem wilden Schlagabtausch dem DSC Wanne-Eickel mit 3:4 geschlagen geben. Die Gäste aus Wanne-Eickel gingen mit 2:0 in Führung, ehe der LSV noch ausgleichen konnte. Der Anschlusstreffer zum 3:4 kam für die Lüner aber zu spät.

Der TuS Erndtebrück musste sich mit 0:1 gegen den FC Brünninghausen geschlagen geben und steht nur dank des besseren Torverhältnisses nicht auf dem letzten Tabellenplatz. Die Dortmunder haben sich nach einem schwachen Start nun stabilisiert.

Davor steht nun der SV Sodingen, der bislang nur einen Sieg auf der Habenseite hat. Nach dem 2:3 gegen den RSV Meinerzhagen ist auch da warten auf die nächsten Punkte angesagt.

Das vierte Team aus Herne, die SpVgg Horsthausen, beendete den Spieltag ebenfalls mit leeren Händen. Gegen den FC Iserlohn setzt es eine 2:3-Niederlage. Sie stehen so nur noch vier Punkte über dem Strich.

Nur noch zwei Punkte sind es sogar nur noch bei Wacker Obercastrop. Dort hatte man sich den Saisonverlauf sicherlich doch anders vorgestellt. Aber nach dem 0:1 gegen den SC Obersprockhövel geht der Blick wieder mehr nach unten.

Der Spieltag in der Übersicht Holzwickeder SC - BSV Schüren 4:0 (2:0) SpVgg Horsthausen - FC Iserlohn 2:3 (0:1) Vestia Disteln - SV Hohenlimburg 4:3 (3:1) Lüner SV - DSC Wanne-Eickel 3:4 (2:2) Wacker Obercastrop - SC Obersprockhövel 0:1 (0:0) SV Sodingen - RSV Meinerzhagen 2:3 (0:1) FC Brünninghausen - TuS Erndtebrück 1:0 (1:0) TSG Sprockhövel - Westfalia Herne 2:1 (2:0)

Ein Spektakel gab es auch noch: Die Aufsteiger Vestia Disteln und SV Hohemlimburg lieferten sich das zweite sieben-Tore-Spiel des Nachmittags. Mit dem besseren Ende für Disteln, die durch das 4:3 die drei Punkte einfuhren.

Den Spieltag hatten der Holzwickeder SC und der BSV Schüren eröffnet. Die Gastgeber konnten sich mit einem 4:0 ganz gemütlich die Spiele am Sonntag anschauen.