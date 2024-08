Der erste Spieltag der Westfalenliga 2 ist komplett. Westfalia Herne und die anderen Aufsteiger siegen zum Auftakt.

Westfalia Herne ist nach dem Aufstieg mit einem 4:1 (1:1)-Auswärtssieg und damit mit der Tabellenführung in die neue Saison der Westfalenliga 2 gestartet.

Dabei musste das Team von Christian Knappmann einen Rückstand wettmachen. Julian Stöcker hatte die Hausherren bereits nach vier Minuten in Führung gebracht. Der Ausgleich aber ließ nicht lange auf sich warten. Marcus Piossek stieg nach einer Ecke am höchsten (11.).

Die Partie war noch vor der Pause endgültig gedreht. Christian Silaj traf zunächst nach einem schönen Spielzug im zweiten Versuch zum 2:1 (32.), ehe er mit einem Traumtor zum 3:1 nachlegte (44). Dabei zog er aus 17 Metern im Fallen ab, der Ball war so platziert, dass er beinahe im rechten Knick stecken blieb.

In der zweiten Hälfte verpassten die Gäste die Gelegenheit zum Anschluss, Daniel Dudek parierte einen schwachen Foulelfmeter von Marcel Herrmann (53.). In der Schlussphase machte Bernad Gllogjani nach einem Konter mit seinem 4:1 den Deckel drauf.

Westfalenliga 2: Aufsteiger überraschen

Auch der Auftakt der anderen Aufsteiger konnten sich sehen lassen. Vestia Disteln etwa siegte zu Hause mit 3:2 gegen Absteiger FC Brünninghausen. Kevin Brümmer brachte die Gäste zwar gleich zweimal in Front (3., 59.), doch Vestia Disteln hatte in Person von Sven Hahnenkamp (6.) und Justin Gruber (65.) jeweils unmittelbar danach die passende Antwort. Gruber war es auch, der in der 70. Minute den 3:2-Siegtreffer markierte.

Ebenfalls siegreich war der SV Hohenlimburg, der nach 3:0-Führung beim Vorjahresneunten FC Iserlohn zwar zittern musste, aber am Ende mit 3:2 gewann.

Souverän siegte am Sonntag der RSV Meinerzhagen gegen TuS Erndtebrück. Inan Yetkiner brachte den Vorjahresfünften per Distanzschuss in Führung (20.), Anas Akhabach sorgte mit dem 2:0 in der 66. Minute für den Endstand.

Der erste Spieltag der Westfalenliga 2 im Überblick

SC Obersprockhövel – DSC Wanne-Eickel 2:1

Vestia Disteln – FC Brünninghausen 3:2

FC Iserlohn – SV Hohenlimburg 2:3

RSV Meinerzhagen – TuS Erndtebrück 2:0

SpVgg Horsthausen – TSG Sprockhövel 0:0

Holzwickeder SC – Lüner SV 1:1

SV Sodingen – Westfalia Herne 1:4

Wacker Obercastrop – BSV Schüren 1:2