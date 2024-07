Der Veranstalter SV Sodingen verliert in einem dramatischen Finale mit 1:3 gegen den DSC Wanne-Eickel. Coach Michael Wurst spricht über das Turnier und seine erste Vorbereitung.

Nach einem knappen Spiel im Finale des Cranger-Kirmes-Cups stand der Sieger fest. Zwei Tore in der Nachspielzeit brachten dem DSC Wanne-Eickel den späten Sieg. Am Ende stand es 1:3.

Gastgeber des Turniers war wie jedes Jahr der Final-Verlierer SV Sodingen. Vor heimischer Kulisse und von zahlreich erschienenen Fans angefeuert zeigte der Westfalenligist lange ein enges und ausgeglichenes Spiel. Erst durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit wurde die Partie entschieden.

Sodingen-Trainer Michael Wurst zeigte sich nach der Partie nicht zufrieden: "Es war ein guter Test, aber ein schlechtes Spiel. Ich habe gemerkt, dass die Vorbereitung einigen in den Knochen steckt, wir wurden in den letzten 20 Minuten müde. Mit der Abwehrleistung bin ich einverstanden, aber offensiv waren wir oft zu hektisch."

Ein solches Ergebnis kann in der Vorbereitung auch mal ganz guttun. Wir konnten sehen, was noch nicht perfekt läuft und wir werden daran weiter arbeiten. Michael Wurst

Trotzdem ist es "nur" ein Vorbereitungs-Turnier. Der SV Sodingen startet am 11. August in die Hinrunde. In der Westfalenliga wartet der SC Westfalia Herne am ersten Spieltag.

Trainer Wurst ordnet die Final-Niederlage ein: "Natürlich hätte ich allen Sodingen-Anhängern gerne den Cup-Titel geschenkt. Am Ende des Tages ist es aber ein Vorbereitungsspiel - für mich als Trainer geht die Welt nicht unter. Ein solches Ergebnis kann in der Vorbereitung auch mal ganz guttun. Wir konnten sehen, was noch nicht perfekt läuft und wir werden daran weiter arbeiten. Trotzdem ist eine Niederlage im Finale immer bitter."

Trainer Wurst über die Vorbereitung

Die restliche Vorbereitung bis zum ersten Pflichtspiel will der Trainer noch nutzen: "Wir sind an ganz vielen Stellen noch nicht da, wo wir seien wollen. Trotzdem sind wir auf einem guten Weg dahin. Ich erkenne eine klare Steigerung innerhalb der Vorbereitung. Uns fehlen aber noch ungefähr 30 bis 40 Prozent."

In der abgelaufenen Spielzeit konnte der SV Sodingen den zehnten Tabellenplatz in der Westfalenliga erreichen. Coach Michael Wurst übernahm das Traineramt während der Saison im September 2023.

"Für mich ist es die erste Vorbereitung, die ich als Cheftrainer mit der Mannschaft absolvieren kann. Mein persönliches Ziel ist es, einen Tabellenplatz besser als letztes Jahr zu erreichen. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen können", sagte der Übungsleiter im Hinblick auf die kommende Saison.

Der SV Sodingen ist mit der Kaderplanung fertig. Der gesamte Cranger-Kirmes-Cup wurde mit dem finalen Team bestritten. Wurst wirkte mit der Auswahl zufrieden: "Wir haben einen starken und breiten Kader für das kommende Jahr zusammengestellt. Durch die Breite innerhalb der Mannschaft konnten wir eine gute Trainingsqualität gewährleisten. Ein paar Rädchen müssen noch ineinander greifen, aber wir sind auf einem guten Weg."