Wacker Obercastrop: Künftiger Großkreutz-Klub holt 29-Tore-Mann aus der Bezirksliga

Wacker Obercastrop hat bereits Kevin Großkreutz für die nächste Saison verpflichtet. Jetzt schlägt der Westfalenligist erneut auf dem Transfermarkt zu.

Mit der Verpflichtung von Ex-Profi und Weltmeister Kevin Großkreutz hatte der SV Wacker Obercastrop Anfang des Monats für Aufsehen gesorgt. Mit Chris Matuszak vom DSC Wanne-Eickel folgte ein zweiter Neuzugang für die kommende Saison. Und nun sind die Obercastroper erneut auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Sie haben sich die Dienste von Roy Breilmann gesichert. Der 25-Jährige kommt vom Bezirksligist SG Castrop zum zwei Klassen höher spielenden SV und bringt eine starke Quote mit. Für seinen aktuellen Klub, der um den Klassenerhalt in der Westfalen-Staffel 10 der Bezirksliga kämpft, erzielte er bereits 29 Saisontore in 25 Einsätzen.

Zudem handelt es sich um eine Rückkehr, denn Breilmann trug bereits zwischen 2017 und 2019 das Obercastrop-Trikot. "Der Kontakt zu Wacker ist nie wirklich abgerissen", erklärt der Angreifer in einer Mitteilung des Vereins. "Ich sehe hier die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen und mich weiterzuentwickeln. Ich komme irgendwie nach Hause und bin sehr froh, dass der Wechsel geklappt hat."

Das sieht offenbar auch Wackers Sportlicher Leiter Tim Eibold so. "Roy ist ein Castroper Junge, der schon mal hier bei Wacker gespielt hat", sagt Eibold. Und die 29 Saisontore in der Bezirksliga sprächen für sich, "der Junge weiß, wo das Tor steht. Wir freuen uns, dass Roy kommende Saison für uns auf Torejagd geht."

Dann müssen die Obercastroper nun noch die Grundlage dafür legen, dass die kommende Saison auch in der Westfalenliga gespielt wird. Der Klub ist noch nicht gerettet, steht aber über den Abstiegsrängen.