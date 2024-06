Weiter geht die Kaderplanung beim Regionalligisten MSV Duisburg, der als siebten Zugang einen offensiven Sechser präsentiert.

Wenn der MSV Duisburg bei den Zugängen das Tempo derart hochhält wie in diesen Tagen, dann steht der Kader zum Start der Vorbereitung am 17. Juni, wenn der neue Trainer Dietmar Hirsch seine Jungs erstmals um sich versammelt.

Denn nun wurde der siebte Zugang präsentiert. Mit Leon Müller kommt ein defensiver Mittelfeldspieler vom Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach.

Chris Schmoldt, sportlicher Leiter des MSV, betont: "Mit Leon konnten wir einen echten Sechser für uns gewinnen. Er ist sehr laufstark, spielt mannschaftsdienlich und ist sich für keinen Zweikampf zu schade. Ein Arbeiter im Mittelfeld, der zudem über einen richtig guten rechten Fuß verfügt. Toll, dass Leon künftig für den MSV auflaufen wird."

In der abgelaufenen Spielzeit kam der 23-Jährige auf 24 Einsätze bei den Kickers, die eine enttäuschende Spielzeit ablieferten und nur auf Rang elf eintrudelten. In Summe kann er bereits auf 76 Einsätze in Liga vier schauen, ein Kurzeinsatz in der 2. Bundesliga für Darmstadt 98 kommt hinzu.

Nun der Wechsel nach Meiderich, zu dem der Spieler sagt: "Ich war in der vergangenen Saison bei zwei Heimspielen hier und durfte dabei die Wucht des Spielvereins erleben. Ich freue mich, in der kommenden Saison hier auflaufen zu dürfen und will mit meiner Art und Weise, Fußball zu spielen, dazu beitragen, den MSV wieder dahin zu führen, wo er hingehört. Dafür gilt es jetzt hart zu arbeiten, damit wir gemeinsam genau dieses Ziel erreichen!“

Zurück in die 3. Liga soll es gehen, das will auch der Trainer, der über den Zugang berichtet: "Leon ist zwar erst 23, hat schon richtig viele Spiele in der ebenfalls sehr starken Regionalliga Südwest bestritten. Ein klassischer Sechser, der trotz seiner jungen Jahre schon Verantwortung übernimmt und seine Mitspieler auch verbal führt. Ihn zeichnen ein gutes Auge und gute Technik aus, er kann sich auch jederzeit offensiv einschalten - einer, der seine Position sehr modern interpretiert.“

Der Kader des MSV Duisburg in der Übersicht

Mit Maximilian Braune und Batuhan Yavuz (beide bis 2026) hatten nur zwei Spieler aus dem Abstiegskader einen Vertrag.

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach)

Sollen aus dem alten Kader bleiben: Joshua Bitter, Tobias Fleckstein und Jonas Michelbrink, Thomas Pledl

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Rest unbekannt