Der FC Kray hatte in der Landesliga-Saison 2023/2024 einiges vor. Am Ende musste sich der Oberliga-Absteiger mit einem Rang im unteren Mittelfeld begnügen. Die Folge: Ein großer Umbruch.

Christoph Klöpper, erster Vorsitzender des FC Kray, hatte im Sommer 2023 mit den Verpflichtungen von Raphael Koczor (Rot-Weiss Essen) oder Pascal Itter (Rot Weiss Ahlen) für Aufsehen gesorgt.

"Natürlich wollen wir oben mitspielen und den Wieder-Aufstieg anvisieren", meinte Klöpper. Doch ein großes Verletzungspech und viele Sperren sorgten dafür, dass der FC Kray eine enttäuschende Saison spielten. Trainer Sebastian Amendt musste schließlich gehen, Adrian Schneider übernahm interimsweise und verlässt den Verein nun auch.

Die neu installierte sportliche Führung um Dennis Blasczyk und Arian Kadrijaj verpflichtete Bartosz Maslon (zuletzt VfB Speldorf) als neuen Cheftrainer ab dem 1. Juli 2024. In der Serie 24/25 will der FCK dann natürlich wieder nach oben schauen. Aktuell hat der Essener Landesligist 13 Zugänge verpflichtet, elf Spieler haben den Verein verlassen:

Die Planungen sind noch längst nicht abgeschlossen. "Wir haben charakterlich und fußballerisch eine echt gute Mischung geschaffen und wollen da auch weiter dran bleiben. Wir setzen uns natürlich hohe Ziele, müssen das aber immer in einen realistischen Rahmen setzen. Die Landesliga wird in der nächsten Saison durch die beiden Absteiger aus der Oberliga noch stärker. Dennoch formen wir eine Mannschaft, die eine gute Rolle spielen kann", erklärt Kadrijaj gegenüber RevierSport.

Sein Kompagnon Blasczyk ergänzt: "Wir haben den Kern der Mannschaft behalten, was in unseren Augen wichtig war. In der Kaderplanung sind wir relativ weit. Wir sind auf jeder Position doppelt besetzt, wobei wir hier sagen müssen, dass uns die Personalie vorne im Zentrum wichtig ist. Da geben wir uns noch etwas Zeit. Hier sind wir auch schon mit einigen Akteuren in Gesprächen. Dazu kommt, dass wir unseren Trainer-Staff erweitern und weitere gesonderte Rahmenbedingungen für die Mannschaft schaffen werden."

FC Kray: Zu- und Abgänge im Überblick

Zugänge: Ahmed Kulalic (Sportfreunde Hamborn 07), Abid Yanik (SG Wattenscheid 09), Marvin Matten, David Leinweber (beide ETB Schwarz- Weiß Essen ), Ebeny Nguimba (TuS Bövinghausen), Arman Corbo (VfB Speldorf), Djibril Camara (VfB Frohnhausen ), Emir Basoglu, Estevan Rascho, Edmond Kadrijaj (alle FC Kray U19 ), Juri Korte (SV Schonnebeck U19) Luei Mustafa, Brown Amadin (alle SG Unterrath U19)

Abgänge: Maurice Walz (ESC Rellinghausen), Meris Glogic (Arminia Klosterhardt), Yassine Bel-Mustapha (SG Schönebeck), Pascal Janus, Bright Nyarko, Kevin Friessner, Justus Jaegers, Danilo Curaba, Bright John Essien, Maid Music, Toya Sato (alle Ziel unbekannt)