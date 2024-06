Viktoria Köln: Sommer-Fahrplan steht - U19-Talent wechselt zum FC Schalke 04

Der FC Viktoria Köln verliert ein vielsprechendes Talent an den FC Schalke 04. Der Sommer-Fahrplan des Drittligisten ist derweil festgezurrt.

Pablo Zahnen Martinez wechselt aus der U19-Bundesligamannschaft des Drittligisten FC Viktoria Köln zur U23-Regionalliga-Mannschaft des Zweitligisten FC Schalke 04.

"Pablo ist ein zweikampfstarker Verteidiger, der über eine hohe Spielintelligenz verfügt. Für sein junges Alter ist er schon sehr klar in seinem Spiel. Mit seinem starken Charakter wird er uns auch außerhalb des Platzes helfen", freut sich Schalke-II-Trainer Jakob Fimpel über den Zuwachs des 19-jährigen Defensivspielers

Die fußballerische Laufbahn von Zahnen Martinez begann in der Jugend des SV Kyllburg und dem JFV Wittlicher Tal, ehe der Defensivspezialist 2019 zu Eintracht Frankfurt wechselte. Bei der SGE durchlief der Verteidiger sämtliche Jugendmannschaften bis zur U19. Ab Januar 2023 lief Martinez für die A-Junioren vom FC Viktoria Köln auf. In den letzten zwölf Partien der abgelaufenen Saison 23/24 stand er jeweils über die gesamte Distanz auf dem Platz.

Mit Said El Mala, Malek El Mala, Zoumana Keita konnten die Kölner drei weitere Talente aber an den Klub binden. Diese werden mit der Profimannschaft ab dem 17. Juni in die Vorbereitung auf die Drittliga-Saison 2024/2025 starten.

Nach einem ersten internen Test am 22. Juni tritt die Viktoria eine Woche darauf gegen den Bonner SC an (29. Juni). Freitags darauf steht Zweitligist SC Paderborn als Testspielgegner auf dem Plan (5. Juli), bevor es gegen den belgischen Klub KAS Eupen (13. Juli) und Bergisch Gladbach (17. Juli) weiter geht. Ebenfalls fest steht ein Test gegen die SV Elversberg (27. Juli).

Zugänge: Dudu (Werder Bremen), Robin Velasco (VfB Lübeck), Kevin Pytlik (Wuppertaler SV), Said El Mala, Malek El Mala, Zoumana Keita (beide alle U19), Benjamin Hemcke (SSVg Velbert, war ausgeliehen)

Abgänge: Ben Voll (FC St. Pauli), Luca Marseiler (SV Darmstadt 98), Jeremias Lorch (SV Sandhausen), Seok-ju Hong (FC Schalke 04 II), Kaden Amaniampong (VfB Stuttgart II), Stefano Russo (Arminia Bielefeld), Andre Becker, Elias Bördner (beide Ziel unbekannt), Tobias Anselm (LASK Linz, war ausgeliehen)