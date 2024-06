Nach dem Abstieg von Hansa Rostock aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga wird die Kogge ihren Kapitän verlieren.

Das nennt man dann wohl einen persönlichen Aufstieg: Markus Kolke ist mit Hansa Rostock in die 3. Liga abgestiegen, wird aber in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga spielen.

Nach fünf Jahren zwischen den Pfosten des FC Hansa Rostock wird Stammtorhüter Kolke auf eigenen Wunsch von Bord der Kogge gehen. Der 33-Jährige, der ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2026 in Rostock unter Vertrag stand, wird zum Bundesligisten SV Werder Bremen wechseln. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Im Gespräch sind rund 100.000 Euro.

Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball beim zukünftigen Drittligisten aus Rostock, sagt: "Markus ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, eine neue Herausforderung annehmen zu wollen. Wir verstehen seine Motivation, dass er mit 33 Jahren noch einmal die ihm angebotene Chance bei einem höherklassigen Verein nutzen möchte. Wir haben in konstruktiven Gesprächen mit den beteiligten Parteien eine gute Lösung für alle gefunden. Wir danken Markus für seine gezeigten Leistungen und seinen hohen persönlichen Einsatz für den FC Hansa Rostock. Wir wünschen ihm für seine neue berufliche Station und auch privat alles Gute."

Kolke kam in der Saison 2019/2020 an Bord der Kogge und stand für Hansa Rostock seither in insgesamt 76 Drittliga-Partien sowie in 101 Zweitliga-Spielen im Kasten. In der Saison 2020/2021 gelang dem gebürtigen Erlenbacher, der seit 2020 durchgängig die Kapitänsbinde tragen durfte, mit dem FC Hansa der Aufstieg in die 2. Bundesliga und in Folge der zweimalige Klassenerhalt.

"Ich hatte fünf tolle Jahre beim FC Hansa mit vielen unvergesslichen Momenten und habe mich mit meiner Familie hier immer sehr wohl gefühlt. Ich bedanke mich bei allen für den großartigen Support in den vergangenen Jahren und hoffe, dass wir uns irgendwann wiedersehen. Ich wünsche dem Verein alles Gute!", verabschiedet sich Kolke.