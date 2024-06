Wacker Obercastrop bastelt in der Westfalenliga 2 am Kader für die neue Saison. Vier Spieler gehen, zwei Neue stehen schon bereit.

Wacker Obercastrop hat die Saison in der Westfalenliga 2 auf dem vierten Platz beendet. Es wäre durchaus mehr drin gewesen. Trotzdem herrschte beim Klub Zufriedenheit. Das hält die Verantwortlichen aber nicht davon ab, schon die neue Saison in Angriff zu nehmen.

Nachdem zuletzt bereits sechs neue Spieler vorgestellt wurden, gibt es nun auch in die andere Richtung Bewegung. Vier Spieler wurden im Rahmen des letzten Ligaspiels verabschiedet.

Abwehrspieler Leonardo Pantaleao wird den Verein in Richtung Bezirksliga verlassen. Er läuft in der kommenden Saison für den FC Castrop-Rauxel auf. Dann wird er auf einen alten Teamkollegen treffen. Denn mit Marko Onucka zieht es eine weitere Stütze der Obercastroper in die Bezirksliga. Der ehemalige Regionalliga-Akteur läuft dort bald für den FC 96 Recklinghausen auf.

Zwei Ligen höher wird indes Chris Matuszak unterkommen. Den Mittelfeldspieler zieht es zum Liga-Rivalen SV Sodingen. Er kehrt damit nach einem Jahr wieder nach Herne zurück. Erst zu dieser Saison war er vom DSC Wanne-Eickel nach Obercastrop gewechselt.

Neben den Abgängen konnte Wacker aber auch wieder zwei neue Spieler für die kommende Saison vorstellen. Vom Oberligisten SV Schermbeck kommt Lukas Steinrötter an die Erin-Kampfbahn. Der 24-Jährige wurde in der Jugend des MSV Duisburg ausgebildet und verbrachte seine gesamte Senioren-Laufbahn bislang beim SVS. „Mit Wacker in Zukunft Oberliga zu spielen, wäre natürlich extrem geil“, sagte er gegenüber Vereinsmedien.

Der zweite Neuzugang ist Akin Ciger. Er kommt vom Landesligisten SSV Buer nach Obercastrop. Der 20-jährige Abwehrspieler beschreibt sich, wie folgt: „Die Fans können sich auf einen hungrigen, jungen Spieler freuen, der Bock hat, mit dieser Truppe aufzusteigen, egal was es kostet.“

Brinkmann geht wieder ins zweite Glied

Aber auch neben dem Platz hat der Westfalenligist einige Entscheidungen getroffen. Zum einen wird Trainer Björn Brinkmann, der diesen Posten während der Saison übernommen hatte, wieder zur zweiten Mannschaft zurückkehren. Zouhair Allali bleibt der Ersten treu und wird Chef-Trainer.

Daneben hat Wacker auch seinen Vorstand wieder vervollständigt. Patrick Otto übernimmt das vakante Amt des 1. Geschäftsführers. Seine letzte Station war die des Geschäftsführers bei der SG Castrop. Martin Janicki, Vorsitzender des Wirtschaftsrates, sagte: „Patrick Otto ist ein top ausgebildeter Fachmann in Sachen Verwaltung und Administration. Er wird die Verwaltung bei uns auf den neuesten Stand bringen. Wir sind schon seit längerer Zeit um Austausch und ich freue mich sehr über den Zugang von Patrick.“